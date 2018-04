HanseMerkur 2017: Konzern-Eigenkapital und Überschüsse auf Rekordniveau

Im Hauptgeschäftsfeld Gesundheit und Pflege stiegen die Beitragseinnahmen trotz eines schwierigen Geschäftsjahres mit Bundestagswahl und intensiver Debatte über die Zukunft der PKV um 96,2 Mio. Euro oder 7,0 Prozent (Branche: +4,3%) auf 1.462,7 Mio. Euro. In derstieg die Beitragseinnahme im selbst abgeschlossenen Geschäft sogar um 8,0 Prozent. Der Nettozugang an natürlichen Personen in der Krankheitskostenvollversicherung betrug 4.449. Außerdem wurden in den Ergänzungsversicherungen 13.985 Kunden dazu gewonnen. Ende 2017 waren bei der HanseMerkur 1.473.201 Personen krankenversichert, davon 249.023 in der Vollversicherung und 1.224.178 im Zusatzschutz.Im Berichtsjahr hat dieeinein der Privaten Krankenversicherung aufgesetzt. Dazu zählen in der Vollversicherung der Angestelltentarifmit günstigerem Beitragsniveau als in der GKV bei einem am Markt einzigartigen Konzept zur Beitragssicherung im Alter sowie zur Reduzierung der Prämie und des Selbstbehaltes. Den neuen Beamtenanwärtertarifprägt ein hohes Leistungs- und ein attraktives Preisniveau. Und der Kinder- und Jugendlichen-Tarifbietet umfangreiche Leistungen wie Naturheilkunde, Spezialistenbehandlung im Krankenhaus oder Rooming-in. Der Ergänzungsbausteinermöglicht es nicht nur, bei ambulanten und stationären Tarifen eigene Schwerpunkte zu setzen, um so den Beitrag zu beeinflussen. Als erster und einziger Krankenversicherer in Deutschland bietet die HanseMerkur ihren Kunden und deren Familien, durch eine Kooperation mit dem Vorsorge-Assistenten der Deutschen Anwaltshotline, die kostenfreie Erstellung von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen.Drei weitere Gesellschaften zählen zum Geschäftsfeld. Diekonnte über eine in Deutschland und Österreich angebotene Brillenversicherung in Kooperation mit der Fielmann AG weitere 286.847 Kunden dazugewinnen. Ende des Jahres 2017 hatten knapp 7 Millionen Kunden mindestens eine dieser Versicherungen zur Absicherung der Fehlsichtigkeit abgeschlossen. Im Bestand der HanseMerkur sind 8,1 Millionen Verträge.Dieals Alleinaktionärin an der Spitze des Konzerns bietet allen Mitgliedern des Vereins eine selbständige Unfallkrankenhaustagegeldversicherung an. Entsprechend abgesichert waren Ende 2017 11.173 Personen. Die Beitragseinnahme betrug 497.146 Euro.Die, Vaduz, eine 100-prozentige Tochter der HanseMerkur Holding AG, führte im Berichtsjahr neue Krankenversicherungsprodukte für ausländische Gäste, die nach Europa reisen sowie für deutsche Reisende im Ausland ein. Zudem wurde das Produktportfolio um eine aufgeschobene Rentenversicherung gegen Einmalbeitrag erweitert. Die Beitragseinnahme im selbst abgeschlossenen Geschäft betrug 60,4 Mio EUR.Im Geschäftsfeld Risiko und Altersvorsorge wurde der im Jahre 2007 gegründete Direkt- und Spezialversicherer im Bereich der Riesterrenten, die, rückwirkend zum 1. Januar 2017 auf dieverschmolzen. Die Maßnahme war für die rund 7.000 Kunden der HM24 mit keinen Nachteilen verbunden; sämtliche Vertragskonditionen blieben unverändert. Die Zusammenführung beider Gesellschaften war ein Gebot der Stunde, da deutlich gestiegene regulatorische Anforderungen wie Solvency II und IDD kleine Lebensversicherer übermäßig belasten.In derwurde das Einmalbeitragsgeschäft auf 40,0 Mio. Euro (Vj. 68,5 Mio. €) und damit im zweiten Jahr in Folge weiter zurückgefahren. Dies ist dem Niedrigzinsumfeld und den Anforderungen rund um Solvency II geschuldet. Es gilt weiterhin die Strategie „Sicherheit vor Wachstum“, die Erfolge zeigt. So ist der Bestand an laufendem Jahresbeitrag im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Prozent auf 181,1 Mio. Euro gestiegen. Der garantierte Zins nach Einrechnung der Zinszusatzreserve liegt bei 1,9 Prozent und das, obwohl die Bewertungsreservesituation in den Jahren 2016 und 2017 nahezu gleich geblieben ist. Der gesamte Versicherungsbestand, gemessen an der Versicherungssumme, hat sich um 404,4 Mio. EUR auf 13.928,6 Mio. Euro verringert. Das Neugeschäft an eingelösten Verträgen ist um 15,2 Prozent auf 13.400 sowie der zugehörige laufende Jahresbeitrag um 9,8 Prozent auf 11,3 Mio. Euro gesunken. Die gebuchte Beitragseinnahme ist im Geschäftsjahr um 19,7 Mio. EUR bzw. 10,9 Prozent auf 221,1 Mio. EUR zurückgegangen.Im Geschäftsfeld Reise und Freizeit stiegen die Beiträge um 4,8 Prozent auf 224,5 Mio. Euro. Die, zweitgrößter deutscher Reiseversicherer, konnte die Beitragseinnahme, die erstmals über der Marke von 200 Mio. Euro lag (201,5 Mio. €), sogar um 7,9 Prozent steigern. Der größte Anteil am Geschäftsvolumen entfiel mit 95,4 Mio. Euro auf die Sparte Reiserücktritt, gefolgt von der Sparte Reisekranken mit 94,8 Mio. Euro. Ein Grund für das anhaltend starke Wachstum sind rund 400 neue Partnerschaften, zu denen auch die HMR-Büros in Wien und Warschau beigetragen haben. Dieverbuchte als international agierender Reiseversicherer im Online-Vertrieb Beitragseinnahmen in Höhe von 23,0 Mio. Euro.Die gebuchten Beiträge im Geschäftsfeld Schaden und Unfall stiegen deutlich über Marktdurchschnitt um 16,4 Prozent (Branche: + 2,9%) auf 68,1 Mio. Euro. Die Prämienzuwächse bei derspeisen sich vor allem aus den Segmenten Private Haftpflichtversicherung (+27,8%) und der ertragsstarken Unfallversicherung (+17,8%). Im Berichtsjahr hat die HMA mit ihrer neuen Unfallversicherungein attraktives Produkt eingeführt, das bei drei Leistungsvarianten und einem Assistance-Baustein Reha-Management umfangreiche Unterstützung nach einem Unfall – von der medizinischen Pflege und Hilfe im Haushalt bis zur medizinischen und beruflichen Rehabilitation – bietet. Beim Beitragsmix nach Sparten liegt die Unfallversicherung mit 29 Prozent vorn, gefolgt vom Kraftfahrtgeschäft (28%), der Haftpflicht- (26%) und der Sachversicherung (17%). Die Combined Ratio beträgt 99,1 Prozent.Das Geschäftsfeld Asset Management umfasst das auf Vermögensverwaltung spezialisierte Dienstleistungsunternehmensowie die, in der die Immobilienaktivitäten der HanseMerkur gebündelt sind. Beide Tochtergesellschaften generieren auch Drittgeschäft und erwirtschaften zusätzliche Deckungsbeiträge für die Versicherungsgruppe. Ende 2017 betreute die32 Fondsmandate. Das Volumen der Drittmandate für institutionelle Kunden, darunter kleine Pensionskassen ebenso wie DAX-Unternehmen, betrug 1,77 Mrd. Euro. Insgesamt verwaltete dieEnde 2017 ein Vermögen von 8,7 Mrd. Euro. Dieverwaltet aktuell Assets under Management in Höhe von ca. 1,7 Mrd. EUR und hat bislang sieben offene Immobilien-Spezial-AIF mit klarem regionalen und sektoralen Fokus aufgelegt, an denen sich neben der HanseMerkur auch institutionelle Investoren außerhalb der Versicherungsgruppe beteiligen können. Neben dem Erwerb und Management von Immobilien ist dieauch für die Immobilienfinanzierung unter dem Dach der HanseMerkur Versicherungsgruppe verantwortlich. Die Auflage eines Finanzierungsfonds, über den sich auch institutionelle Dritte bei der Finanzierung von Immobilienprojekten engagieren können, ist in Vorbereitung. Diehat seit Gründung Immobilien mit einem Investitionsvolumen von über 1,4 Mrd. Euro erworben und Immobilienfinanzierungen über 260 Mio. Euro vergeben.Der Kurs des nachhaltigen und ertragreichen Wachstums stärkt die Risikotragfähigkeit des Unternehmens und führte 2017 bei Eigenkapital und Überschüssen zum besten Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Das Konzern-Eigenkapital konnte um 17,6 Prozent (74,8 Mio. Euro) auf erstmals über eine halbe Milliarde Euro (500,8 Mio. €) erhöht werden. In nur vier Jahren – seit dem Jahre 2013 – hat es sich damit verdoppelt. Auch der Jahresüberschuss vor Steuern, RfB und SchwaRü stieg um 29,2 Prozent (354 Mio. €) auf ein Allzeit-Hoch. Damit hat sich der Brutto-Überschuss der HanseMerkur seit 2011 verdreifacht. Das Unternehmen verfügt bei der Eigenmittelausstattung unter Solvency II über eine äußerst solide Basis. Dies kommt in den sehr guten Solvenzquoten der Einzelgesellschaften zum Ausdruck. Im Hauptgeschäftsfeld verfügt dieüber eine SCR-Quote von 560 Prozent. Der Bestand an Kapitalanlagen wuchs um 7,3 Prozent auf 8.044,7 Mio. Euro und liegt damit erstmals über 8 Mrd. Euro. Das Kapitalanlageergebnis erhöhte sich um 23,4 Prozent und betrug 362,7 Mio. Euro. Die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen lag bei 4,7 Prozent.Zu den aktuellen gesundheits- und rentenpolitischen Diskussionen erklärte der HanseMerkur Vorstandsvorsitzendeim Rahmen der Bilanz-Pressekonferenz in Hamburg: „Statt zu diskutieren, wie wir unser Gesundheits- oder Rentensystem fit für die Zukunft gestalten, führen wir leider seit Jahren die falschen Debatten. Deutschland hat nach OECD-Standard eines der besten Gesundheitssysteme der Welt bei kürzesten Wartezeiten. Hier gilt es, die rasanten Entwicklungen im Bereich Digitalisierung, Robotik, Sensorik, künstlicher Intelligenz und E-Health qualitätsgesichert verfügbar zu machen. Tatsächlich aber wird über eine noch weitere Verkürzung der Wartezeiten gestritten. Dabei sollten wir den technischen Paradigmenwechsel für bessere Diagnose-, Präventions- und Therapieverfahren in den Fokus nehmen. Die PKV steht hier als Lösungsanbieter bereit, um im Dialog mit Herstellern innovative Lösungen anzubieten und auch zu finanzieren.“ Aber auch die Rentendiskussion gehe angesichts der demographischen Entwicklung in eine falsche Richtung, so Sautter. „Über nahezu alle Altersvorsorgemodelle wird seit geraumer Zeit negativ gesprochen, was beim Verbraucher zu einer deutlichen Zurückhaltung bei der privaten Absicherung geführt hat. Was wir jedoch dringend brauchen, sind vernünftige Lösungen für eine nachhaltige und zukunftsfeste Vorsorge im Alter, die es zukünftigen Generationen von Ruheständlern erlaubt, ihren Lebensabend selbstbestimmt in angemessenem Wohlstand zu genießen statt als Transferhilfeempfänger mit dem Existenzminimum auskommen zu müssen.“Bei leicht rückläufigem Geschäft in der Lebens- und der Sachversicherung setzte sich im ersten Quartal 2018 das starke Wachstum in den strategischen Geschäftsfeldernsowiefort. In der privaten Krankenversicherung betrug das Neugeschäftswachstum 31,8 Prozent; in der Reiseversicherung stieg die Produktion um 18,1 Prozent. Das bedeutet eine Neugeschäftssteigerung über alle Sparten von 18,9 Prozent. Die HanseMerkur ist in der Krankenversicherung sowohl im Vollversicherungs- (Selbständige, Angestellte, Beamte) als auch im Zusatzschutz (Zahn, Pflege) hervorragend positioniert, was durch aktuelle Test- und Verbraucherurteile unterstrichen wird. Der Beamtenanwärtertarifwurde im März 2018 (Ratingagentur Franke und Bornberg / n-tv / Deutsches Institut für Servicequalität) zum besten Tarif für Beihilfe-berechtigte ausgezeichnet. Und die Zeitschrift(5/2018) verlieh der Zahnzusatzversicherungals Testsieger das Qualitätssiegel „Sehr gut“. Die marktführende Stellung in der Reiseversicherung wurde jüngst (3/2018) mit der Bewertung „Deutschlands beste Versicherung“ (F&B / n-tv / DISQ) in der Reiserücktrittsversicherung unterstrichen. Im ersten Quartal 2018 hat dieImmobilien für über 100 Mio. Euro erworben, weitere ca. 200 Mio. Euro sollen bis Jahresmitte investiert werden.Die ertragreiche Wachstumsstrategie in allen Geschäftsfeldern wird im laufenden Jahr fortgesetzt. Das quantitative Ziel ist bei mehr als 10 Millionen Kunden die dauerhafte Überschreitung einer Prämieneinnahme von 2 Mrd. Euro und eine Beitragseinnahme von 3 Mrd. Euro ab 2025, wenn das Unternehmen sein 150-jähriges Bestehen feiert. Die Forcierung der Internationalisierung in der Reiseversicherung zielt auf den Ausbau des Geschäfts in Deutschland, der DACH-Region und in ganz Europa. Um nicht weiterhin von einem Fronter beim Vertrieb von Reiseschutzprodukten in der Schweiz abhängig zu sein, wird im laufenden Geschäftsjahr eine zweite Tochtergesellschaft in Liechtenstein gegründet. Bei einer sachwertorientierten Kapitalanlage steht der Ausbau des Drittkundengeschäfts bei derund derauf der Agenda. Die HanseMerkur bleibt weiterhin offen für M&A-Aktivitäten, da sie bilanziell, IT-technisch und prozessual für Übernahmen und Zukäufe bestens vorbereitet ist.