Fonds „HanseMerkur Strategie chancenreich“ gleich dreimal mit €uro FundsAward 2023 ausgezeichnet

Derist ein global diversifizierter Multi-Asset-Dachfonds. Der Fonds steuert die Asset Allokation dynamisch und aktiv auf Basis von mittelfristigen Einschätzungen für die verschiedenen Anlageklassen und -märkte. Die Aktienquote des Fonds liegt in der Regel in einer Bandbreite von 70% bis 100%. Verantwortet wird der Fonds, der über ein 5-Sterne Morningstar Rating verfügt, von, die erst kürzlich vom Karrierenetzwerk Fondsfrauen in Frankfurt am Main als „Fondsmanagerin des Jahres“ ausgezeichnet wurde.„Über die Auszeichnung des HanseMerkur Strategie chancenreich mit dem €uro FundsAward freuen wir uns besonders, da in dem Fonds sowohl institutionelle Kunden als auch Privatanleger sowie auch Kunden der fondsgebundenen Lebensversicherung der HanseMerkur investiert sind“, so„Dass der Fonds gerade auch in den letzten, besonders herausfordernden Börsenjahren überzeugt hat, freut uns für unsere Anleger natürlich zusätzlich“, so Dr. Lang weiter.Die HanseMerkur Trust AG gehört als 100-prozentiges Tochterunternehmen zur HanseMerkur Gruppe und steht für hanseatische Kaufmannstradition und innovative Asset Management-Lösungen. Sie verwaltet über 12 Mrd. Euro Kapitalanlagen, davon 2 Mrd. Euro in maßgeschneiderten Spezialfonds für institutionelle Drittkunden und in Publikumsfonds. Im Asset Management für Drittkunden ist sie spezialisiert auf Absolute Return- und Wertsicherungsstrategien sowie auf ausgewählte Lösungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Risikomanagement. Die HanseMerkur Trust AG ist Unterzeichner der Principles for Responsible Investment, eines weltweiten Netzwerks institutioneller Investoren, die sich gemeinsam für Nachhaltigkeit im Finanzwesen einsetzen. Weitere Informationen unter hmt-ag.de Dies ist eine Marketingmitteilung, die von der HanseMerkur Trust AG erstellt wurde. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (z.B. Wesentliche Anlegerinformationen und Verkaufsprospekt) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die HanseMerkur Trust AG oder die KVG übernehmen keine Haftung für die Anlageentscheidung oder die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts.