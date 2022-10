Carolin Preuß von der HanseMerkur Trust AG wird Fondsmanagerin des Jahres

Fondsfrauen Awards 2022

Dass sich hauptsächlich Männer in der Vermögensverwaltungsbranche tummeln, darf nicht darüber hinweg täuschen, dass Frauen dort exzellente Arbeit abliefern. Auch dafür steht der Fondsfrauen Award, der gestern zum vierten Mal vom Karrierenetzwerk Fondsfrauen in Frankfurt am Main vergeben wurde. In der Kategorie „Fondsmanagerin des Jahres“ gewann Carolin Preuß von der HanseMerkur Trust AG (HMT).



„Über die Auszeichnung freue ich mich natürlich ungemein. Sie setzt ein Zeichen für alle Frauen in der Finanzbranche und für eine besonnene Art des Investings“, sagt Carolin Preuß, die als Portfoliomanagerin bei der HMT arbeitet. „Mein Motto lautet ‚Geist vor Gier‘. Es stimmt mit dem Anspruch der HanseMerkur Trust AG überein, Vermögen langfristig zu erhalten und aufzubauen.“



Preuß studierte Wirtschaftswissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Nürnberg im Studienbereich Investment Banking & Capital Markets und begann ihre Karriere bei verschiedenen Vermögensverwaltern. Seit 2008 war sie im institutionellen Asset Management als Portfoliomanagerin und Quant Researcherin tätig, bevor sie 2014 als Portfoliomanagerin zur HMT wechselte. Dort verwaltet sie in der HanseMerkur Strategie-Dachfondsfamilie und in weiteren Fonds ein Fondsvermögen von rund 200 Mio. Euro.



Die Fondsfrauen sind das größte deutschsprachige Karrierenetzwerk zur Förderung und Gleichstellung von Frauen in der Finanzindustrie. Es will Frauen dazu inspirieren, anspruchsvolle Positionen anzustreben, und unterstützt sie darin, ihre Ziele zu erreichen. Dabei helfen weibliche Vorbilder wie die Preisträgerinnen der Fondsfrauen Awards und themenrelevante Studien.