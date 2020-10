Bustalk LIVE feiert Jubiläum

Und plötzlich kam alles anders als geplant. Das Alltagsgeschehen kam mehr oder weniger zum Erliegen. So auch die Busbranche, die immer noch unter den Folgen von Corona leidet. Es war an der Zeit umzudenken und neue Ansätze zu entwickeln.



Das dachte sich auch Hanse Mondial, die Hamburger Full-Service Mobilitätsagentur mit dem Fokus auf Buslogistik. Schnell wurden neue Ansätze für die Branche entwickelt und in die Tat umgesetzt. So entstand auch das Format Bustalk LIVE, der digitale Stammtisch für die Busbranche. Jeden Dienstag um 10 Uhr treffen sich Busunternehmer aus ganz Deutschland mit Hanse Mondial auf digitalem Wege, um sich über aktuelle Geschehnisse und weitere Maßnahmen für die Zukunft auszutauschen.



Julien Figur, CEO von Hanse Mondial, wusste von Anfang an, dass der Bustalk LIVE das passende Format für die Busbranche ist: „Wir haben sofort gemerkt, dass der Bedarf seitens der Busunternehmer da war, denn es war für alle eine neue Situation. Die Busunternehmer schätzen den Austausch und Zusammenhalt in der Busbranche sehr, der durch unseren Bustalk LIVE weiter unterstützt wird.“



Heute feiert das erfolgreiche Format sechsmonatiges Bestehen. Gefeiert wird nicht nur virtuell beim nächsten Bustalk LIVE, sondern auch beim anstehenden Bustalk LIVE Termin in Hamburg Ende Oktober. Der Bustalk LIVE in Hamburg ist bereits der zweite Termin „live und in Farbe“, bei dem sich rund 15 Busunternehmer über zwei Tage mit dem Team von Hanse Mondial an einen Tisch setzen und neue Ideen sowie Maßnahmen für die Busbranche diskutieren und ausarbeiten.



In den vergangenen Monaten hat sich Hanse Mondial neben dem Bustalk LIVE mit einer organisierten Busdemo in Hamburg mit rund 130 Reisebussen, sowie weiteren Aktionstagen in Kooperation mit den Verbänden in Berlin, für die Busbranche eingesetzt. Zukünftig sind weitere Kampagnen und Formate geplant, um die Busbranche in der heutigen Zeit zu unterstützen und darüber hinaus den Reisebus als das in der Gesellschaft darzustellen, was er ist. Nämlich ein extrem nachhaltiges, komfortables, bequemes und auch unter Corona sicheres Reiseverkehrsmittel.

(lifePR) (