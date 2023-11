Von Kunst, Kultur und Varieté bis Schlittschuh- und Silvesterspaß

Vorfreude, bitte! Die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) präsentiert in ihrer diesjährigen Winterkampagne das weihnachtliche Wintervergnügen in der Stadt und Region Hannover. Der Fokus liegt dabei auf den Highlights aus Kunst, Kultur und Varieté in Hannover – mit Motiven zum GOP-Wintervarieté „Wilderness“, dem Kinderweihnachtsmusical „Dschungelbuch“ und dem Feuerwerk der Turnkunst. Aber auch der Christmas Garden im Erlebnis-Zoo Hannover und diverse Kunstausstellungen stehen im Fokus der Winteraktion. Und wie alle Jahre wieder laden Stadt und Kommunen in der Region Hannover zu einer Vielzahl an bunten Weihnachtsmärkten ein.Ab Mitte November wird die Kampagne 870 City-Light-Poster und rund 300 Großflächenplakate zwischen Magdeburg und Ruhrgebiet sowie Hamburg und Kassel und auf ausgewählten Flächen in Hannover Stadt, an norddeutschen Bahnhöfen und in einem ICE lanciert – flankiert von Anzeigen in Tageszeitungen, Lifestylemagazinen und Social Media Kampagnen.Die Beilage „Tipps & Termine“, die mit einer Auflage von 1,5 Mio. Exemplaren in Tageszeitungen in ganz Niedersachsen und ausgewählten angrenzenden Gebieten erscheint, liefert darüber hinaus noch viele weitere Anlässe, Hannover und die Region in der Winter- und Weihnachtszeit zu entdecken.„Die Stadt und die Region Hannover möchten mit den vielfältigen Märkten, Events und Aktionen eine stimmungsvolle Zeit anbieten. Die Winterkampagne soll Gäste von außerhalb zu einem Hannover-Besuch inspirieren und Bewohnerinnen und Bewohner auf die facettenreichen Veranstaltungen aufmerksam machen, die unsere Stadt zu bieten hat“, sagt Hans Nolte, Geschäftsführer der Hannover Marketing & Tourismus GmbH.Hannover ist Varieté-Hauptstadt. Das GOP bringt das traditionelleauf die Bühne. Vom 17.11. bis zum 14.1. geht es mit „Wilderness“ in dem ehrwürdigen Ambiente der Orangerie wildromantisch, witzig und virtuos zu. Das Stück verspricht „eine akrobatische Reise in die Natur als Regulativ der Neuzeit“.Parallel dazu läuft im Georgspalast vom 5.11. bis 7.1. mit dem „Dschungelbuch“ das. Die Abenteuer rund um Menschenkind Mogli und den menschenfressenden Tigers Shir Khan begeistern alle Generationen.Schwungvolle Luftnummern und temporeiche Acts erwartet die Gäste beimDie prickelnde Show „Heartbeat“ zum Jahreswechsel am 31.12. und am 27.1. in der ZAG Arena verspricht, Freude ins Herz zu bringen.Ebenfalls am 31.12 startet im HCC dieMit einem großen Aufgebot an hochprämierter Manegen-Prominenz wartet derin diesem Jahr bei seinem 5. Grand Prix der Artisten auf. Vom 21.12. bis 7.1. treten im festlich dekorierten Zelt auf dem Schützenplatz Weltklasse-Artisten an.Vom 17.11. bis zum 15.1. heißt es im Erlebnis-Zoo Hannover nach Einbruch der Dunkelheit wieder: innehalten, staunen und (vor-)weihnachtliches Glück genießen. Dann können Gäste imeine magische Reise durch Phantasiewelten unternehmen. Bei dem glitzernden Gesamtkunstwerk säumen mehr als 30 farbenprächtige Illuminationen den Rundweg.Der Duft von Pfefferkuchen und heißem Punsch weht vom 27.11. bis 22.12. durch die Lister Meile sowie die Innen- und Altstadt –sind alle Jahre wieder ein Genuss für die Sinne. Und auch die Umlandkommunen der Region bieten vielfältigen bunten Budenzauber an.Erstmalig inszeniert das Kreativteam derTraumfabrik in diesem Jahr einvor dem Hauptbahnhof. Geprägt wird es von vielen kleinen dekorierten Hütten, orientiert am niedersächsischen Fachwerk. Neben historischem Riesenrad und nostalgischem Café ist die eigens entwickelte Projektion auf die Bahnhofsfassade, die dreimal täglich eine Weihnachtsgeschichte erzählt, absolutes Highlight.Hinter dem Hauptbahnhof können Eisprinzessinnen und Eisprinzen Bahnen ziehen und Pirouetten drehen: Am 24.11. startet dasDann lädt die größte synthetische und energieneutrale Kunsteisbahn Norddeutschlands auf 440 m² zu Schlittschuhspaß und Eisstockschießen ein.Kunst- und Kulturgenuss kommen neben Varietévergnügen und besinnlichem Buden-Bummel auch nicht zu kurz: Kulturell glänzt Hannover mit renommierten Namen: Die Macher vonversprechen ein „immersives Ausstellungserlebnis“, wenn vom 23.11. bis zum 11.2. auf dem Schützenplatz eine neue Perspektive auf Monets Werke gezeigt werden.Noch bis zum 25.2. sind im „aufhof“ originalgetreue Reproduktionen des Graffitikünstlerszu sehen.Das Sprengel Museum Hannover nimmt ab 17.2. Werke vonin den Fokus.Die Reiheverzaubert ab 16.11. in der Galerie Herrenhausen das Publikum mit barocken Klängen.Alle Tipps und Termine finden Sie ab sofort unter„Mit der Winterkampagne präsentieren wir viele Gründe für einen längeren Aufenthalt in Hannover. Mit den drei Weihnachtsmärkten in der Stadt und den Märkten in der Region, dem Christmas Garden, dem Winter Open Air am Raschplatz, dem attraktiven Bühnenprogramm und den Kunstausstellungen, ist für jeden etwas dabei. Gäste können so viele unvergessliche Stunden selbst erleben oder magische Momente verschenken“, so Hans Nolte.Zu allen Events bietet die HMTG Übernachtungs- und Erlebnispakete – und damit klasse Ideen für Nikolausstiefel oder Gabentisch an. Man darf sich natürlich auch selbst beschenken. Alle Erlebnispakete finden Sie unter:Weitere Geschenkideen wie regionale Produkte made in Hannover und Handgemachtes bietet ab sofort der Wintermarkt in der Tourist Information Hannover am Ernst-August-Platz 8 an. Neu im Shop: das „Starlight“, ein weihnachtliches Windlicht aus Porzellan. Hier geht’s zum Online-Shop: www.visit-hannover.com/OnlineShop