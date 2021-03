Sicher sehen wir uns! - Niedersächsische Städte-kooperation weckt Vorfreude auf kulturelle Stadterlebnisse

„Sicher sehen wir uns“ ist das Motto der Kampagne. Für viele, die aktuell nicht die große Urlaubsreise planen können, soll Vorfreude auf entspannte Stadterkundungen geweckt werden. Die niedersächsischen Städte bieten die, gerade vor dem Hintergrund der Corona-Situation, optimale Kombination aus urbanem Flair, Kultur sowie Natur inmitten der Städte.Die Sehenswürdigkeiten sind individuell auf kurzen Wegen einfach zu erreichen. Europas größtes zusammenhängendes Fachwerkensemble in Celle, UNESCO Welterbestätten wie die Altstadt in Goslar und Dom und Michaeliskirche in Hildesheim oder die prächtigen Bürgerhäuser und mittelalterlichen Plätze in Braunschweig können bequem zu Fuß entdeckt werden. Ebenso wie die Sehenswürdigkeiten der Innenstadt Hannovers entlang des „Roten Fadens“. In Hameln dreht sich dabei vieles, aber nicht alles um den sagenumwobenen Rattenfänger. In der Lessingstadt Wolfenbüttel bezaubern das Residenzschloss und über 600 Fachwerkhäuser. Historie aber auch studentisches Flair prägen das Stadtbild der traditionsreichen Universitätsstadt Göttingen. In der Autostadt in Wolfsburg wird Mobilität in zahlreichen Facetten erlebbar.Unter dem Namen „9 Städte in Niedersachsen“ vermarkten sich Braunschweig, Celle, Göttingen, Goslar, Hameln, Hannover, Hildesheim, Wolfenbüttel und die Autostadt in Wolfsburg gemeinsam mit dem Hannover Airport seit Jahren im Ausland. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie veränderten Reisemöglichkeiten setzt die Kooperation aktuell auf regionalen Tourismus. „Unsere Gemeinschaftsaktion soll insbesondere die durch den Lockdown besonders betroffenen touristischen Dienstleister in unseren Städten stärken“, erläutert Hans Nolte, Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH und Sprecher der Kooperation „9 Städte“ die Kampagne. „Und natürlich ist diese Aktion auch ein Zeichen der Solidarität unter den niedersächsischen Städten“, so Nolte.Um mehr als 50 Prozent ist die Anzahl der Übernachtungen in den Städten 2020 im Vergleich zu 2019 zurückgegangen. Damit verbunden sind nicht nur Umsatzeinbrüche in der Hotellerie, sondern auch in der Gastronomie, dem Einzelhandel und bei den touristischen Leistungsträgern.Kontakt:9 Städte in Niedersachsenc/o Hannover Marketing & Tourismus GmbHVahrenwalder Straße 730165 HannoverE-Mail: 9cities@hannover-tourismus.de