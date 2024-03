Saisonstart der Kuppelauffahrten:

Ab sofort ist wieder einer der schönsten Blicke auf die Stadt öffentlich möglich: Die Sommersaison der Kuppelauffahrten im weltweit einzigartigen Bogenaufzug ist gestartet, die Aussichtsplattform auf dem Neuen Rathaus ist zugänglich für Besucherinnen und Besucher.Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay eröffnete an diesem Freitag offiziell den Schrägaufzug um 13 Uhr bei bewölktem Himmel und frühlingshaften Temperaturen.„Die Inbetriebnahme des Bogenaufzugs macht das Neue Rathaus jedes Frühjahr noch stärker zum touristischen Höhepunkt Hannovers, als das Gebäude ohnehin schon ist. Denn die herrliche Aussicht von der Kuppel auf die ganze Stadt und weit darüber hinaus ist unvergleichbar. Deshalb freue ich mich, dass die Saison jetzt beginnt und wir dieses Highlight wieder allen Besuchenden anbieten können“, sagt OB Onay.Gäste werden in einem Winkel von 17 Grad auf die 97,73 Meter hohe Kuppel im Neuen Rathaus transportiert. Durch ein Fenster im Kabinendach können sie den Fahrtverlauf hautnah verfolgen. Ein weiteres Fenster im Boden der Kabine kann auf Knopfdruck durchsichtig geschaltet werden – das ist Sightseeing mit Nervenkitzel. Wer oben angekommen ist, wird mit einem fantastischen Weitblick über die Landeshauptstadt belohnt. Bei gutem Wetter kann man den Deister und sogar die Gipfel im Harz sehen.Der Aufzug fährt montags bis freitags von 9.30 bis 17.30 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 17.30 Uhr. Die Tickets kosten 4 Euro für Erwachsene, 3,50 Euro pro Kind (5 bis 14 Jahre, Schüler und Studierende). Karten gibt es an der Tourist Info im Foyer des Neuen Rathauses, Trammplatz 2.Weitere Informationen zum Bogenaufzug finden Sie unterDie Hannover Marketing & Tourismus GmbH verlost 10 Familienkarten (2 Erwachsene, 2 Kinder) für eine Auffahrt im Bogenaufzug auf die Rathauskuppel auf ihrem Instagramkanalund 5 Familienkarten (2 Erwachsene, 2 Kinder) für eine Stadtrundfahrt im Doppeldeckerbus (ab sofort fahren die Sightseeing-Busse wieder täglich) auf ihrem Facebook-Kanal