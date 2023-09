Österreich gewinnt den 31. Internationalen Feuerwerkswettbewerb 2023!

Pyrovision hat sich am Finalabend mit seiner spektakulären Show direkt zum Sieg geschossen. Herzlichen Glückwunsch an Österreich! Zum zweiten Platz gratulieren wir H.C. Pyrotechnics aus Belgien, zum dritten Platz Brezac Artifices aus Frankreich.Pyrovision hat mit seiner sensationellen Zirkusshow an Herrenhausens Himmel nicht nur beim Publikum für Begeisterung gesorgt, sondern auch die 10-köpfige Fachjury überzeugt. Damit hat sich das österreichische Team gegen die Teams aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Belgien durchgesetzt. Das Himmelszelt als größtes Zelt der Welt, der barocke Garten als Manege und das österreichische Team als Stars des Abends haben Artisten des Zirkus in pyrotechnischer Gestalt zum Leben erweckt und in Verbindung mit einem dramatisch-komischen Hörspiel der Fantasie freien Lauf gelassen. Es ist die dritte Wettbewerbsteilnahme des Teams. 2006 haben sie den dritten Platz belegt, 2011 den zweiten Platz und heute stehen sie oben auf dem Treppchen.„Nach einem fulminanten Jubiläumsjahr des ältesten deutschen Feuerwerkswettbewerbs 2022 fragte sich die gesamte Jury: Was soll denn jetzt qualitativ noch kommen? Aber weit gefehlt. Durch die Fokussierung der Veranstalter unter Einbeziehung des Leitthemas „Hello Europe“ und der Einladung „pyrotechnischer Highscorer“ aus Europa gelang ein wirklich spannender und enger Wettbewerb auf sehr hohem Niveau. Schon nach dem Beitrag des zweiten Teilnehmers ahnten wir Juroren, dass es wieder sehr eng und anspruchsvoll werden würde mit unserer Bewertung.“ fasst Jurysprecher Georg Alef den 31. Wettbewerb zusammen.Seit 1996 begeistert das Team um Geschäftsführer und Showdesigner Christian Czech nicht nur im In- und Ausland, sondern auch in Film und Fernsehen. Die in Salzburg sitzende Firma veranstaltet Großfeuerwerke, designt pyrotechnische Spezialeffekte und kreiert Choreografien aus Feuer, Form und Farbe – und das erfolgreich, sie haben schon an internationalen Wettbewerben teilgenommen, 2008 beim französischen „Nuits de Feu“-Festival haben sie den 1. Platz erreicht.Alle fünf Termine von Mai bis September waren ausverkauft. Damit haben insgesamt 57.500 Gäste die verschiedenen Feuerwerke im Großen Garten bei anhaltend gutem Wetter verfolgt. Die vielfältigen Rahmenprogramme vor den jeweiligen Shows haben mit passenden Stelzenfiguren, Sounds auf den Bühnen und Leckereien den landestypischen Charme in den Großen Garten transportiert.„Der Internationale Feuerwerkswettbewerb ist nicht nur ein spektakuläres Ereignis, sondern auch ein Botschafter für Hannover, Niedersachsen und Deutschland. Die Feuerwerkskultur wird hier in den wunderschönen Herrenhäuser Gärten auf einzigartige Weise zelebriert. Es ist eine Ehre, diesen Wettbewerb zu veranstalten und Gäste sowie die besten Teams aus aller Welt in unserer Stadt willkommen zu heißen.“, so Hans Nolte, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH.Nach der heutigen Siegerehrung hat Hans Nolte bereits Einblick in das nächste Veranstaltungsjahr gegeben. Wir freuen uns auf die 32. Saison mit fünf explosiven Shows aus Malaysia, Estland, Indien, Litauen und der Slowakei:25.05.2024 Malaysia08.06.2024 Estland17.08.2024 Indien07.09.2024 Litauen14.09.2024 SlowakeiDer Ticketshop ist bereits eröffnet: https://visit.ticket2go.de/