Neues Festival-Highlight im Herzen Hannovers:

Louie Vega (Masters at Work): Grammy-Gewinner, House-Pionier und musikalischer Visionär – Louie Vega prägt seit über drei Jahrzehnten die weltweite Clubszene. Ob als eine Hälfte von Masters at Work , mit Soloprojekten oder genreübergreifenden Kollaborationen mit Künstlern wie George Benson, Luther Vandross oder Anané – seine Sets verbinden Latin, Soul, Gospel, Disco und House zu einem unverwechselbaren, mitreißenden Sound.

Direkt im Anschluss an das Masschseefest, wo bereits unter freiem Himmel gefeiert wird, verwandelt sich am 30. und 31. August 2025 der Stadtpark Hannover in eine vibrierende Bühne für Musik, Kultur und Begegnung: The Park Weekender feiert Premiere.Mit einem frischen, innovativen Konzept setzt das Event-Wochenende neue Akzente in der deutschen Festivallandschaft – und bringt Hannover als UNESCO City of Music einmal mehr auf die internationale Landkarte.Der Festival-Samstag, 30. August (15 bis 22 Uhr), steht ganz im Zeichen von– dem weltweit gefeierten Partyformat, das mit mitreißenden House- und Disco-Sounds, ikonischen Performances und purer Lebensfreude begeistert.Der darauffolgende Sonntag, 31. August (ebenfalls 15 bis 22 Uhr), gehört: ein entspanntes elektronisches Musikevent unter freiem Himmel, das zum Chillen, Tanzen und Genießen einlädt. Gemeinsam bilden beide Veranstaltungstage das neue FestivalformatDas Festival wird ausgerichtet von der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG). Ziel ist es, nicht nur Menschen aus Hannover und der Region zu begeistern, sondern auch Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet und dem Ausland anzulocken. The Park Weekender entwickelt sich so zu einem kulturellen Leuchtturm, der das kreative Potenzial Hannovers sichtbar machen und den Stadtpark als außergewöhnlichen, multifunktionalen Veranstaltungsort etablieren soll.Mit der Verbindung aus urbanem Lebensgefühl, musikalischer Vielfalt und kulturellem Anspruch bietet The Park Weekender eine Bühne für zukunftsweisende Events und kreative Formate.Durch die Einbindung in den Stadtpark werden die Events auch für die Öffentlichkeit erlebbar – der Park bleibt zugänglich und wird auf neue Weise als offener Raum für Kultur und Gemeinschaft genutzt. „Langfristig soll sich The Park Weekender als fester Bestandteil im sommerlichen Veranstaltungskalender der Region etablieren“, sagt HVG-Geschäftsführer André Lawiszus.Die Idee, den Stadtpark als Bühne für ein weltoffenes, urbanes Party-Format zu nutzen, stammt ursprünglich von der Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG) und entstand bereits während der Pandemie. Damals plante die HMTG zusammen mit der HVG erste Konzepte für coronakonforme Sitzkonzerte im Grünen. Nun hat die Stadt Hannover den Stadtpark für Veranstaltungen geöffnet – und bietet damit die ideale Gelegenheit, diese Vision in die Tat umzusetzen.Der Stadtpark am Hannover Congress Centrum (HCC), einer der bedeutendsten Gartenkunstwerke Hannovers, verwandelt sich am letzten Augustwochenende in eine stilvolle Party-Oase mit einer rund 1.000 Quadratmeter großen Tanzfläche, funkelndem Glitter, lässigem Glamour, Foodtrucks und Open-Air-Bars. Dazu kommen gemütliche Picknickbereiche, beleuchtete Fontänen und viel Raum zum Flanieren, Genießen und Tanzen.„Parkranger“ sorgen vor Ort für Ordnung, Sauberkeit und stehen bei Sicherheitsfragen zur Verfügung. Im Hintergrund ragt der imposante Kuppelsaal empor. Dank der zentralen Lage ist die Anreise mit Bus und Bahn ganz unkompliziert.Mit der Open-Air-Premiere der Glitterbox wird das international erfolgreiche Format, das bereits sechs Mal im ausverkauften Kuppelsaal des HCC gastierte, erstmals unter freiem Himmel erlebbar – mitten im Grünen, mit Groove, Glamour und dem gewohnt hohen Niveau.Dasbringt internationale Ikonen und gefeierte Clubhelden zusammen:„Die Gäste erwartet ein hochkarätiges Line-up, vielleicht das Beste, das es je bei der Glitterbox in Hannover gab“, so Produzent und House-DJ Mousse T., der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Glitterbox neben Metropolen wie Ibiza, Dubai und London auch in Hannover Station macht – und seit der ersten hiesigen Ausgabe 2019 für groovige Beats und elektrisierende Stimmung sorgt. Neben dem Lokalmatador stehen internationale DJ-Größen am Mischpult, um die Glitterbox-Familie mit zeitgenössischem Soul und packenden Dancefloor-Hymnen zu begeistern. Erwartet werden 3.000 Partygänger aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Dank der spektakulären Showeinlagen von Dragqueens & Dancers und der gelebten Extravaganz der Disco-Ära, richtet sich das Event im Park wie gewohnt an Promis, die Kunst- und Kultur- sowie die Disco-Diva- und LGBTQ-Szene, und an alle, die Glamour, Glitzer und House-Klassiker unter freiem Himmel mögen.Am Festival-Sonntag feiert Electric Sunday Premiere im Stadtpark – ein innovatives Eventkonzept, das elektronische Musik, Community-Spirit und Naturerlebnis verbindet und gezielt alle Liebhaber der elektronischen Musik als Publikum anspricht.„Mit Electric Sunday möchten wir ein neues Label etablieren, das langfristig Raum für kreative Impulse und die Elektroszene in Hannover schafft“, so Lawiszus.Auch das Line-up von Electric Sunday überzeugt mit stilprägender Vielfalt und künstlerischer Substanz – perfekt abgestimmt auf die internationale Elektroszene:Âme – das sind Kristian Beyer und Frank Wiedemann, Mitbegründer des einflussreichenLabels Innervisions. Als Duo haben sie den Sound der internationalen elektronischenSzene maßgeblich geprägt – irgendwo zwischen melodischem Techno, emotionalemDeep House und avantgardistischem Sounddesign. In ihrer gefeierten Live-Performanceverschmelzen analoge Synths, raffinierte Harmonien und pulsierende Rhythmen zueinem hypnotischen Flow. Mit Auftritten auf den großen Bühnen der Welt – von BurningMan über Sonar bis zu Berghain – zählt Âme live zu den stilprägenden Acts derelektronischen Musik.Als Teil des Berliner Labels und Kollektivs Keinemusik steht Reznik für einen lässig-verspielten Sound zwischen House, Disco, Breaks und Balearic Vibes. Seine DJ-Sets sindsorgfältig komponierte Geschichten voller Groove, Soul und subtiler Dynamik – niemalsvorhersehbar, immer tanzbar. Seine tiefe Musikalität und das feine Gespür für Stimmungenmachen ihn zum Liebling anspruchsvoller Dancefloors weltweit – von Ibiza bis Tel Aviv, vonBerlin bis Kapstadt. Reznik bringt zur Premiere von Electric Sunday genau die Mischung ausEleganz, Wärme und Ekstase mit, für die Keinemusik so gefeiert wird.Der südafrikanische Superstar Shimza hat mit seinem einzigartigen Afrohouse-Soundund kraftvollen Rhythmen die elektronische Musikszene im Sturm erobert. Seine Setssind eine perfekte Mischung aus technischer Präzision und emotionaler Tiefe, diekörperlich spürbar ist. Er tourt weltweit auf renommierten Festivals und in Clubs wieTomorrowland (Belgien), Cercle Events (diverse Locations), Ultra Music Festival (Miami)und Berghain (Berlin). Ein besonderes Highlight ist seine musikalische Zusammenarbeitmit dem global gefeierten Black Coffee, mit dem er afrikanische elektronische Musik aufein neues Level hebt.Als echtes Urgestein der hannoverschen House-Szene steht Jörg Gumnior, besser bekanntals Sanfandisko, seit 1998 an den Decks. Mitbegründer der legendären Kult-Party UschiRakete, prägt er seit Jahrzehnten die Clubkultur Hannovers. Er war Resident in prägendenClubs wie dem Weidendamm, einem der wichtigsten Orte für elektronische Musik inHannover. Sein musikalischer Fokus liegt kompromisslos auf House – und das mitLeidenschaft und Expertise seit über 25 Jahren. Als Local Support bei Electric Sunday bringter tief verwurzelte Leidenschaft, Erfahrung und einen unverwechselbaren Sound mit, derden perfekten Einstieg in einen unvergesslichen Tag garantiert.Tickets sowie Tischbuchungen und Backstage-Pässe für das Glitterbox Open-Air kosten ab 39,00 €, zzgl. Steuern und Gebühren und sind erhältlich unter http://glitterbox.ticket2go.de Tickets sowie Tischbuchungen und Backstage-Pässe für das Electric Sunday Open-Air kosten ab 29,00 €, zzgl. Steuern und Gebühren und sind erhältlich unter http://electric.ticket2go.de Das limitierte Early-Bird-Ticket für 29,00 €, zzgl. Steuern und Gebühren ist bis zum 30.06.2025 erhältlich.Mehr Informationen zum Park Weekender finden Sie unter