Nachhaltig unterwegs: Der Deister präsentiert sich beim Deistertag am 7. Mai als klimafreundliches Ausflugziel!

Beste Voraussetzungen für einen erlebnisreichen Tag mit der ganzen Familie!Die Anreise zum Deistertag kann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen. Auch sind zusätzliche Busshuttle „über den Deister“ eingerichtet.„Als Neuling in der Region ist es für mich der erste Deistertag und ich bin schon sehr gespannt, was die zahlreichen Vereine, Organisationen und Einrichtungen auf die Beine stellen! Der Deister zeigt mit seinen sechs Gemeinden an diesem Tag, was dieser kleine Mittelgebirgsrücken so zu bieten hat. Dieser besondere Einsatz aller Beteiligten macht den Deistertag seit Jahren zu einer erfolgreichen Veranstaltung“, betont Mathias Derlin, neuer Sprecher des Arbeitskreises Deister und Geschäftsführer der GeTour GmbH in Bad Münder.Beworben wird der Deistertag maßgeblich von der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) mit der Produktion des Programmflyers sowie einer Großflächenplakatierung in einem Radius von 60km rund um die niedersächsische Landeshauptstadt. Dazu kommen Flächen im Grenzgebiet zu den Niederlanden sowie Citylight Poster in Hannovers Innenstadt. Darüber hinaus machen Fahrgastfernsehspots in den Stadtbahnen und Stationen der Üstra auf die beliebte Veranstaltung aufmerksam.Für Hans Nolte, Geschäftsführer der HMTG, zählt der Deister zu den schönsten Ausflugszielen in der Urlaubsregion Hannover: „Der Tourismus in Deutschland nimmt an Attraktivität zu. In diesem Zusammenhang punktet Hannovers beliebtes Naherholungsgebiet durch seine wunderbare Kombination aus kulturellem Stadtleben und Urlaubsgefühl mitten in der Natur sowie bester Erreichbarkeit mit dem ÖPNV.“Auch in den Deisterkommunen beteiligen sich die Vereine, Tourist-Informationen, Wanderverbände und der Einzelhandel an der Plakatierung und Bewerbung des Programms. Der frischgedruckte Programmflyer ist in der Verteilung und steht zudem unter www.visit-hannover.com/deister zum Download bereit. Abgerundet wird die Bewerbung durch Advertorials und Anzeigen in Zeitschriften und Stadtmagazinen sowie im aktuellen eMag der HMTG.Einige Highlights aus dem umfangreichen Programm:Am Nordmannsturm startet um 12 Uhr ein buntes Familienprogramm mit Livemusik: Am Informationsstand vom BUND Region Hannover dreht sich alles um das Thema Wildkatzen. Die Jägerschaft Hameln Pyrmont gibt vor Ort spannende Einblicke in die heimische Fauna und Flora. Um 12 und 14 Uhr finden zudem Wildgemüse und Kräuterspaziergänge rund um den Aussichtsturm statt.Der NABU lädt zur Vogelstimmenwanderung ein und ein märchenhafter Spaziergang führt durch den Kurpark. Ebenso spannend ist der familienfreundliche Kräuterspaziergang mit Erklärungen und Verarbeitungs-Tipps zum Superfood am Wegesrand. Im Trend und gesund - Bäume als Kraftquelle nutzen: In Bad Nenndorf ist Waldbaden angesagt!Abenteuerlustige ab 6 Jahren fahren mit der Grubenbahn in den Berg des Besucherbergwerks Klosterstollen hinein. An plätschernden Bächen und kleinen Wasserfällen vorbei, erreicht man nach 1.400 m das Ziel. Anschließend bietet das „Café GlückAuf“ Kaffee, Kuchen und Gegrilltes an.Der Waldkindergarten Deister-Sünteltal e.V. lädt am Waldmausplatz zu Spiel und Spaß im Niedrigseilgarten, beim Waldmandala, am Lagerfeuer und vielem mehr ein. Zusätzlich können alle ab 6 Jahren an einer Führung durch den Feggendorfer Stollen teilnehmen.Rund um die Deisterhütte dürfen sich die Kids auf Naturspiele mit den Waldpädagogen freuen. Schatzexpert*innen lockt dort eine faszinierende Geocaching-Tour. Es war einmal… märchenhaften Geschichten lauschen die Deistertag-Besucher*innen in Begleitung eines Märchenerzählers beim Wald-Spaziergang. Zudem heißt es in Springe „Tschakka Alpaka“ mit Alpaka Wanderungen.Unter dem Motto „Wasser – unser Lebenselixier“ geht es auf eine Tour entlang des Mühlendammwegs. Dabei unterhält „Deister-Winni“ mit sagenhaften Geschichten zu Wennigsen. Kinder basteln einen Schachtel-Wald zum Mitnehmen und dürfen ebenso auf einen „Naturrätsel-Spaß“ wie auf eine Holzstempel-Bauaktion gespannt sein. Wo lebt der Biber? Am NABU-Aktionsstand gibt es tolle Exponate sowie Mitmach- und Bastelaktionen mit einem Biberexperten.Geführte, für Familien geeignete Fahrradtouren sowie Kombinationsvorschläge, um verschiedene Stationen am Deistertag wahrnehmen zu können, ergänzen das Programm