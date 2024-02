Nach der erfolgreichen Kampagne für den Wirtschaftsstandort Region Hannover:

In Kooperation mit fünf Partnern hat die Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG) im vergangenen November eine Kampagne zur Standortkommunikation entwickelt, die die Stärken des Wirtschaftsstandorts Region Hannover in den Fokus rückte. Nach der großen und positiven Resonanz erweitert die HMTG die bestehenden Motive zu den Themenschwerpunktenundum vier weitere:Ab Mitte Februar fokussiert sich die HMTG mit Motiven in vier Bundesländern auf die Themen. Am März, pünktlich zur weltweit führenden Reisemesse ITB in Berlin, wird unter dem Titell das Thema nachhaltiger Tourismus verstärkt in den Mittelpunkt gerückt.Ziel der Standortkampagne ist es, mittels Vorreiterprojekten Studierenden, Startups, Fachkräften und Veranstaltenden die vielfältigen Vorzüge der Region Hannover aufzuzeigen und sie so für den Standort zu begeistern.„Die neuen Motive sind eine perfekte Ergänzung zu den bereits beworbenen zentralen Themen. Sie schließen daran an, Trends wie Digitalisierung, flexibles Arbeiten und grüne Innovationen sowie nachhaltiges Wirtschaften zu bedienen. Mit New Work weisen wir nochmal explizit auf das Office-Sharing-Angebot in Hannover hin. Wir haben mittlerweile um die 25 Locations für flexibles und innovatives Arbeiten und die Zahl der Coworking-Spaces wächst stetig. Das muss man sichtbar machen. Startup-City bewirbt die Region Hannover als Standort der innovativen Gründerszene. Bei den Themenfeldern nachhaltiger Wirtschaftsstandort und New Travel machen wir auf Nachhaltigkeit aufmerksam, indem wir zum Beispiel eine umweltfreundliche und sozialverträgliche Kongress- und Eventplanung aufzeigen“, sagt Hans Nolte, Geschäftsführer der Hannover Marketing & Tourismus GmbH.Als Vermarktungsgesellschaft der Region Hannover mit ihren 21 Kommunen strebt die HMTG danach, den Standort als zukunftsorientierten und nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensraum zu präsentieren. Teil zwei der Standortkampagne ist auch ein wichtiger Beitrag dazu, den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen ins Bewusstsein zu rufen und Akteure dafür zu begeistern, umweltverträgliche Wege zu gehen, um die Wirtschaftskraft sowie die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger zu stärken.Ins Leben gerufen hat das Gemeinschaftsprojekt im vergangenen Jahr die HMTG. Die ersten vier Motive zu den Themenschwerpunkten digitale Gesundheit, Smart City, Robotics City und nachhaltige und innovative Studiengänge sind zusammen mit der hannoverimpuls GmbH, der Landeshauptstadt und der Region Hannover sowie Leibniz Universität und Hochschule Hannover entstanden.Alle Informationen zu der Standortkommunikation finden Sie gebündelt unter www.hannoverweb.de