Mit allen Sinnen genießen: Nacht der Museen am 14. Juni erstmals mit umfangreichem Musikprogramm

Die Nacht wird bunt, laut, lebendig und voller besonderer Momente. Am Freitag, den 14. Juni, öffnen 19 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen in Hannover ab 18 Uhr ihre Türen für die diesjährige Nacht der Museen. Mit einem erweiterten Konzept, das erstmals auch ein vielfältiges Musikprogramm umfasst, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein inspirierender Abend voller Kunst, kulinarischen Entdeckungen und unterschiedlichen Klangwelten. In 16 der 19 beteiligten Häuser ergänzen Bands, DJs, Klangkünstler und Singer-Songwriter das Ausstellungsprogramm. Was bislang ein festes Highlight für Kunstbegeisterte war, wird so zum Event für alle Sinne.Die Idee zur musikalischen Erweiterung stammt von Hans Nolte, Geschäftsführer der Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG), die das Projekt finanziell und organisatorisch unterstützt: „Wir wollen den Ausstellungsräumen eine Seele geben – besonders für ein junges Publikum. Die Nacht der Museen verschmilzt mit Hannovers Nachtleben, verankert im Jubiläumsjahr der UNESCO City of Music. Das verleiht ihr einen einzigartigen Charakter“, so Nolte.Kulturdezernentin Eva Bender ergänzt:„In diesem Jahr feiern wir eine Museumsnacht für alle Sinne – visuell, kulinarisch und klanglich. Hannovers Herzschlag pulsiert im Takt der Musik – das ist gelebte City of Music.“An diesem Abend ist garantiert für jeden etwas dabei: In der Kestner Gesellschaft sind zum Beispiel Werke des Londoner Konzeptkünstlers Jack O’Brien zu sehen. Das Museum August Kestner zeigt eine Ausstellung zur Geschichte des Tätowierens. Im Landesmuseum steht die Nacht ganz im Zeichen des Wassers. Im WOK-Küchenmuseum erwartet die Gäste eine 2,5 Meter hohe Torte zum 15. Museumsgeburtstag und das Kino im Künstlerhaus zeigt Kurzfilme von David Lynch.Für musikalische Highlights sorgen unter anderem DJ Ferry und DJ SanFan Disko mit treibenden Beats. Das Künstlerduo Liquid Soul macht Musik mit Wasser und Luft, und die Marshmallows bringen mit Banjo und Baritonsaxofon Schwung in die Nacht.Krönender Abschluss ist ab 23:00 Uhr die große Party im Hof des Schauspielhauses.Bei diesem lebendigen Fest der Kultur und Kreativität wird ganz Hannover zur Tanzfläche. Neben vielfältigen künstlerischen Programmpunkten erwarten die Gäste auch stilvolle Aufenthaltsorte wie chillige Innenhöfe oder Loungeecken mit Streetfood, Cocktails oder einer Gin-Bar. So verbindet die Nacht der Museen klassische Kultur mit urbanem Lifestyle – und begeistert nicht nur Kunstliebhaber, sondern auch das Szene- und Clubpublikum.Die Teilnahme an der Nacht der Museen kostet einmalig 7 Euro. Für Kinder bis 14 Jahre sowie Menschen mit HannoverAktivPass ist der Eintritt frei.Das vollständige Programm finden Sie unter www.nacht-der-museen-hannover.de Hannovers Nachtleben pulsiert weit über den 14. Juni hinaus. Ob coole Bars, kreative Clubs oder lässige Restaurants: Wer die Nacht liebt, findet Bars, Clubs, Restaurants und vieles mehr unter https://hannover-living.de/nightlife/