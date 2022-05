Maschseefest-News - Neuigkeiten zu Deutschlands größtem Seefest!

Vom 27.7. bis 14.8.2022 kann endlich das 35. Maschseefest in Hannover gefeiert werden. Die Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG) freut sich besonders, dass es unter den aktuellen Herausforderungen gelungen ist, engagierte Betreiber für die Gastronomie-Flächen gewonnen zu haben.Hans Nolte, Geschäftsführer der HVG, dazu: „Nach zwei Jahren Corona-Pandemie bedingtem Stillstand und den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen der aktuellen Krise sind wir dabei ein Maschseefest in bekanntem Rahmen zu organisieren. Trotz aller Unwägbarkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen, können wir den Maschseefest-Fans wieder eine einmalige Atmosphäre mit vielen neuen und abwechslungsreichen Länder- und Gastronomiekonzepten versprechen - ein absolutes Sommerhighlight für Bewohner und Gäste.“Damit kann die HVG heute folgende gastronomische Länderkonzepte zur diesjährigen kulinarischen Reise auf dem Maschseefest vorstellen:Geboten werden landestypische Spezialitäten, die von Tapas-Variationen über Ibérico Burger und Paella reichen. Außerdem gibt es bei Waldkater meets Spain jede Menge Urlaubsfeeling mit spannenden Live- und Show-Acts mit spanischer Musik zu erleben.Die Lounge bietet vom Westufer aus einen tollen Blick über das bunte Treiben beim Maschseefest. Hier können die Gäste einen leckeren Drink ordern und in cooler Atmosphäre entspannen.Meeresrauschen, Möwenkreischen und Meeresluft - All das verbindet man mit dem plattdeutschen Begriff „Waterkant“. Der Betreiber, mit vielen Standorten und Pressehäusern entlang der deutschen Küste (Lübeck, Kiel, Rostock), wird hier das typisch norddeutsche Lebensgefühl an den Maschsee holen. Durch örtliche Erzeuger erfolgt die Zubereitung der Speisen überwiegend mit Produkten von der Küste - gute Küsten-Weine inklusive.In gemeinsamer Kooperation mit dem Aresto wird das Beste aus den Restaurants „800 Grad“ und „Lokal 4“ auf dem Maschseefest zusammengeführt und im innovativen Pop-Up Flair zum Leben erweckt. Die Tradition des Aresto-Standes wird auch mit dem Lindenblatt fortgesetzt: erlesene Weine werden ausgeschenkt und auch der beliebte Winzerabend am Dienstag bleibt bestehen, neu hinzu kommt eine Champagner-Bar.Tulum ist ein Ort in Mexiko an der Riviera Maya. Traumstände, Dschungel, authentische Musik und ein spirituell angehauchtes Flair – die Betreiber nehmen ihre Gäste mit auf einen Kurzurlaub nach Mexiko. Landestypische Speisen, leckere Cocktails mit Mezcal, Sonne und lateinamerikanische Musik bringen den Spirit direkt an den Maschsee.Hier genießen Maschseefest-Fans Sushi, asiatische Suppen, Salate und mehr in angenehmer Atmosphäre mit Blick auf den See. Auf der Speisekarte stehen Maki, Nigiri, Inside Out Rolls, Special Rolls, Sashimi & Hot Sushi Rolls, leckere Drinks und Cocktails gibt es an der heimW-Bar.Das Tiroler Seehaus bietet alpenländische Gastronomie und Klassiker an: Tiroler Kässpatzn, Flammkuchen, Tiroler Schupfnudeln, Apfelstrudel und Kaiserschmarrn sowie Tiroler Fladen sorgen hier Urlaubsatmosphäre.Hier können die Gäste kühle Drinks und leckeres Essen genießen: Spezialitäten wie ausgefallene Burger oder Hot Dogs sind genauso im Angebot wie frische Bowls und Quesadillas.Das AL-DAR bietet seinen Gästen ein Urlaubserlebnis der besonderen Art. Durch das außergewöhnliche Design, die orientalische Atmosphäre, die hervorragenden Speisen aus einer frischen und vielseitigen Küche serviert mit libanesischen Weinen, tauchen die Gäste vom Maschsee aus in eine andere Welt ein.Das Leuchtturm-Eck kann traditionell als beliebtes Ziel für Bier- und Grillspezialitäten empfohlen werden. Es warten Gegrilltes und Gezapftes, sowie Nordsee-Spezialitäten und vieles mehr darauf probiert zu werden.Der schönste Ausblick auf den Maschsee: Auch dieses Jahr steht der Maschsee Pavillon wieder für die angesagte und leckere Cocktails auf dem Maschseefest.Ein kleines Dorf mit skandinavischem Charm, Leuchtturm und maritim-rustikalen Verweilzonen - Traditionell und für das Maschseefest modern interpretiert. Vom Flammlachs im Wrap, Backfisch mit Kartoffelsalat, oder vegetarischer Küche ist für jeden Besucher etwas dabei.Hier heißt es Seefahrer-Romantik und Abenteuerlust aber auch Tanzcafé-Atmosphäre genießen. Das älteste Speise- & Stimmungslokal auf der Hamburger Reeperbahn bietet Hamburger Spezialitäten von Labskaus und Rollmops bis zu Kartoffelsuppe Fischbrötchen an.In zwei Bereiche unterteilt, gibt es neben einem Restaurantbereich mit integriertem Kinderspielplatz, auch einen Barbereich, der zu einer Reise durch Frankreich einlädt. Neben gehobener Küche liegt der Fokus auf einer sehr guten Weinauswahl.Nordische Tradition, herzliche Atmosphäre und Gemütlichkeit bilden den Rahmen für Speisen aus der leichten Sommerküche, kombiniert mit Klassikern von skandinavischen Wein- und Straßenfesten.Willkommen an der Westküste Amerikas: Hier werden Streetfood-Pizza, Hot Dog, diverse Burger-Varianten, Fish Tacos und Spezialitäten vom Grill kredenzt. Hier fühlen sich die Besucher wie in der berühmten San Francisco Bay Area.weitere Infos folgen15 verschiedene Foodtrucks von deutschlandweit bekannten Gastronomen wie "Mr. Max Foodtrucks" aus Hildesheim, dem "Mampfys" aus Wernigerode oder auch den "Curry Jungs" mit ihrem hochglanz poliertem Airstream - Foodtrailer freuen sich auf die Maschseefest-Fans. Das Angebot reicht von klassischen Varianten wie unterschiedliche Pulled Pork Kreationen, über eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Produkten bis hin zum Ausgefallenem wie geröstete Insekten.weitere Infos folgenBeste irische Stimmung beim Maschseefest: Neben irischem Stout, Cider und Ale, stehen Whiskeys, Cocktails und eigene Craft-Beer-Sorten sowie eine umfangreiche Auswahl landestypischer Speisen auf der Karte.Wie gewohnt wird es am Ost- und Westufer wieder ein Food-Village mit internationalen Speisen „to go“ geben. Mit dabei sind auch in diesem Jahr wieder Klassiker wie Pizza, Crêpes, Falafel, Bowle, Eiscreme-Rolls oder Langos.Reservierungen für private oder geschäftliche Anlässe bei den einzelnen Restaurants sind ab sofort möglich. Eine Übersicht der Kontaktadressen ist unter www.maschseefest.de/tischreservierung abrufbar.Von Montag bis Samstag beginnen die regulären Öffnungszeiten der Gastronomie um 14 Uhr, sonntags bereits um 11 Uhr.Das Programm zum diesjährigen Maschseefest wird Anfang Juli veröffentlicht.Alle Informationen finden Sie unter: