Maritimes Familienvergnügen:

Das Maschseefest in Hannover ist in vollem Gange und bietet auch in diesem Jahr wieder ein umfangreiches Programm und schöne Ecken für Familien und Kinder.Speziell für die Jüngsten findet mittwochs, samstags und sonntags von 14 bis 19 Uhr auf dervor der Heinz-von-Heiden-Arena ein buntes Programm statt: Mit tollen Kreativangeboten vonkönnen die kleinen Besucher zum Beispiel Mitbringsel vom Fest gestalten oder sich fantasievoll beim Kinderschminken in einen Löwen oder eine Prinzessin verwandeln lassen. Ein Bilderbuchkino und Bewegungsangebote desfindet man ebenfalls vor Hannovers Stadion. Vielfältige Angebote für Naschkatzen setzen dem Areal das Sahnehäubchen auf.Am Südufer neben dem Irish Folk erwartet die Kids imein buntes Programm mit Bungee-Trampolin, Wasser-Laufbällen, Hüpfburgen und vieles mehr. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 14 bis 21 Uhr und samstags/sonntags von 11 bis 21 Uhr.An derkönnen sich Familien auf eine einladendefreuen: Mini-Pools, Sand und eine Vielzahl an Spielzeug sorgen dort für strahlende Kinderaugen. Rundherum verlocken Leckereien wie Pommes und Eis die jungen Besucherinnen und Besucher. Zahlreiche Food- und Cocktail-stände laden die großen Gäste zum gemütlichen Verweilen ein. Die entspannte Atmosphäre mit überdachten Sitzgelegenheiten und Liegestühlen bietet den idealen Rahmen für einen Ausflug mit der ganzen Familie.Eigens für das Maschseefest pendelt dieder ÜSTRA zwischen der Haltestelle Kröpcke und dem Strandbad. Unterwegs gibt es mehrere Stopps direkt an der Uferpromenade. Dieist im Abschnitt vom Altenbekener Damm bis zum Aegidientorplatz im Einsatz.Alternativ kann man bequem mit denvon Ufer zuUfer schippern und das bunte Festtreiben vom Wasser aus beobachten.und individuell eine Runde auf dem See drehen.Die beliebten(dienstags und donnerstags) sind in diesem Jahr bereits ausverkauft.Ein Veranstaltungs-Highlight für den Familienkalender ist dasvom Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register: Am 17. August gehen ab 16 Uhr große Big Ducks und kleine Quietscheenten unter dem Motto „Leben schenken - gegen Leukämie“ am Nordufer an den Start.Mehr Informationen rund um das Maschseefest sowie alle Programm-Highlights finden Sie unter www.maschseefest.de Alle Informationen zum Kinderprogramm finden Sie unterFotos zum Presse-Download finden Sie unter www.maschseefest.de/presse/