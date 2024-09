Litauen triumphiert beim 32. Internationalen Feuerwerkswettbewerb 2024 in Hannover.

Mai 2025: USA – Rozzis Famous Fireworks

USA – Rozzis Famous Fireworks Juni 2025: Niederlande – dfpvuurwerk

Niederlande – dfpvuurwerk August 2025: Kanada – Firemaster Production

Kanada – Firemaster Production September 2025: Italien – Pirotecnica Morsani Srl

Italien – Pirotecnica Morsani Srl September 2025: England – Pyrotex-Fireworx

Unter dem Mottostartete der Internationale Feuerwerkswettbewerb 2024 am 25. Mai in eine beeindruckende Saison. Fünf renommierte Pyrotechnik-Teams aus bislang noch nie vertretenen Ländern präsentierten an fünf Abenden zwischen Mai und September ihre atemberaubenden Shows in der prächtigen Kulisse der Herrenhäuser Gärten.Das litauische Team entführte die Zuschauer auf eine spektakuläre Reise in die Vergangenheit, meisterhaft in Szene gesetzt mit modernster Feuerwerkstechnik. Unter dem Titelverwandelten sie den Großen Garten in eine prunkvolle Party des 18. Jahrhunderts, bei der die Verbindung zwischen dem hannoverschen und britischen Königshaus gefeiert wurde. Im Mittelpunkt stand die Krönung von Kurfürst Georg I. von Hannover zum König von Großbritannien im Jahr 1714. Mit farbenfrohen Effekten und Bodenelementen und einem goldenen Regen, der vom Himmel fiel, setzten sie dieses historische Ereignis in Pyrotechnik um. Begleitet wurde das Feuerwerk von den Klängen legendärer britischer Bands wie den Beatles und Queen, wodurch die Verbindung zwischen den beiden Königshäusern auch musikalisch hervorgehoben wurde.Mit dieser kreativen und perfekt umgesetzten Show begeisterte Litauen am 7. September nicht nur die 11.500 Zuschauer, die den lauen Spätsommerabend in den Herrenhäuser Gärten genossen, sondern überzeugte auch die 10-köpfige Fachjury. Damit setzte sich das Team gegen starke Konkurrenz aus Malaysia, Estland, Indien und der Slowakei durch.Das Team Vilniaus Saliutas aus Litauen arbeitet seit 1996 zusammen. Ursprünglich als Händler von Feuerwerkskörpern gestartet, entwickelten sie sich zunehmend zu einem der führenden Anbieter professioneller Feuerwerksdienstleistungen. 2013 gründeten sie schließlich ihr Unternehmen und blicken seitdem auf eine beeindruckende Sammlung preisgekrönter Shows zurück. „Feuerwerk ist unsere Leidenschaft, und die Herausforderung, in dieser ehrwürdigen Gartenkulisse aufzutreten, war groß. Umso stolzer sind wir, den ersten Platz gewonnen zu haben“, freut sich Projektleiter Arturas Zumeras.Juryvorsitzender Robert Merkel fasst das diesjährige Event zusammen: „2024 war ein Jahr voller neuer Impulse. Das Mottohat bewiesen, dass die Einladung von Teams aus bisher unbekannten Feuerwerksnationen für frischen Wind sorgt. Die Qualität der Darbietungen war beeindruckend und die Entscheidung extrem knapp. Mit Litauen haben wir einen würdigen Sieger gefunden, der eine starke Show geboten hat.“Unter dem Motto „Funkelndes Jubiläum: 350 Jahre Herrenhäuser Gärten“ dürfen sich Besucherinnen und Besucher der 33. Saison auf Shows freuen, die erneut Pyrotechnik der Spitzenklasse bietet. Die Teams aus den USA, den Niederlanden, Kanada, Italien und England werden dabei einen beeindruckenden historischen Bezug zu den Herrenhäuser Gärten herstellen und diese zu ihrem Jubiläum eindrucksvoll in Szene setzen.sind ab sofort online unter visit.ticket2go.de sowie ab dem 16. September in der Tourist-Information am Ernst-August-Platz 8 in Hannover erhältlich.Ab sofort finden Sie alles Wissenswerte rund um den Internationalen Feuerwerkswettbewerb – von Terminen über Tickets bis zu häufig gestellten Fragen – übersichtlich auf unserer neuen Website unter