Hannover macht Lust auf Kultur. „Kultur für alle“ ist das Motto der aktuellen Kampagne, die das bunte Kulturspektrum Hannovers zeigt: Das Angebot der vielfältigen Kulturregion reicht von kostenlosen Rundgängen auf eigene Faust bis zu einer hochkarätigen Bühnen- und Theaterlandschaft und geachteten Kultur-Veranstaltungen.„Hannover lädt zu vielfältigen Kultur-Veranstaltungen ein. Die Nacht der Museen am 17. Juni oder die Fête de la Musique am 21. Juni ist ein willkommener Anlass, Hannover kulturell zu erleben.“, so Hans Nolte, Geschäftsführer der Hannover Marketing & Tourismus GmbH zur aktuellen Kampagne.Großflächige City Light Poster und Litfaßsäulen in der Region Hannover, Flaggen am Neuen Rathaus und am Hohen Ufer in Hannover sowie bundesweite Online-Kampagnen zeigen dasfacettenreiche Kulturangebot in der Stadt Hannover.Kunst im öffentlichen Raum hat in Hannover lange Tradition. Der frisch gestrichene Roten Faden entlang der Sehenswürdigkeiten, die Kunstobjekte und Graffitis oder auch Architektur, besondere Busstops und augmentierte Straßenschilder lassen sich in den Stadtteilen individuell und kostenlos durch insgesamt sieben Rundgänge ablaufen. Die stetige Erweiterung der individuellen Rundgänge bieten kulturelles Erlebnis sowohl für Touristen als auch für Einheimische. In den letzten Jahrzehnten wurden in Hannover mehr als 200 Skulpturen, Plastiken und Installationenplatziert.Highlights, Hintergrundinformationen sowie die Routen zu den jeweiligen Touren hat die Hannover Marketing & Tourismus GmbH in den Rundgängen zusammengestellt: www.visit-hannover.com/... Auch die Stadt Hannover bietet mit einem Vermittlungsangebot des Kulturbüros der Landeshauptstadt ein besonderes Format: „Kunst umgehen“ wird von Mai bis Oktober in jeweils vier Veranstaltungen angeboten und nimmt Kunstwerke aus Blickwinkeln der Kunst und Wissenschaft in den Fokus. Das vollständige Programm und alle Informationenunter: https://www.hannover.de/... Hannover besticht auch durch eine große Bandbreite im Bühnen- und Theaterprogramm. Die verschiedenen Kultureinrichtungen in Stadt und Region bilden mit Oper, Theater, Varieté und vielfältigen Ausstellungen in den Museen eine lebendige Kulturlandschaft. Als eins der weltweit besten Opernhäuser begeistert die Staatsoper Hannover mit exzellenter Oper, Ballett und Konzerten. Im GOP Varieté lässt sich traditionsreiches Theatervarieté erleben und auf vielen,kleineren Bühnen in der Region Hannover überraschen verschiedene Ensembles.Auch in Hannovers Museenlandschaft findet vielschichtiges Kulturprogramm statt. Die Museen, Galerien und Kunstvereine in Stadt und Region decken thematisch Geschichte, Naturkunde und Kunst ab.Darüber hinaus laden bewährte Veranstaltungen zum Kulturbesuch nach Hannover ein: Der Kultursommer der Region Hannover, der in diesem Jahr 25. Jubiläum feiert, hat sich erstmals auch für andere Sparten geöffnet. Neben Konzerten gehören an den verschiedenen Veranstaltungsortenseit diesem Jahr auch Theater, Lesungen und Ausstellungen zum Programm. Vor allem in den Sommermonaten finden neben dem Internationalen Feuerwerkswettbewerb in derhistorischen Kulisse der Herrenhäuser Gärten absolute Kultur-Klassiker statt, die regelmäßig Besucherinnen und Besucher anziehen.