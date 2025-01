Jubiläen, Großkonzerte, Traditions-Events

Das neue Jahr steht vor der Tür – und mit ihm eine Fülle an Veranstaltungen, Angeboten und unvergesslichen Momenten, denn Niedersachsens Landeshauptstadt und die 20 Umlandkommunen der Region Hannover präsentieren ein vielfältiges Programm für jedes Alter, jede Zielgruppe und jedes Budget.Man darf sich freuen auf zwölf Monate voller Möglichkeiten – von Kulturgenuss und Konzertfreuden über Naturerlebnisse und Sportereignisse, bis hin zu Stadtführungen, Moorwanderungen oder digitalen Rundgängen.Das Veranstaltungsjahr startet mit dem 350-jährigen Jubiläum des Großen Gartens der Herrenhäuser Gärten: „Gärten aus Meisterhand – 350 Jahre Großer Garten Herrenhausen“ heißt die Ausstellung, die ab dem 14. Februar das Jubiläumsprogramm einläutet. Am 25. Februar steht dann mit „Blütezeiten: Natur und Poesie“ im Rahmen der Reihe Herrenhausen Barock ein besonderes Konzerterlebnis auf der Agenda.Auch der Internationale Feuerwerkswettbewerb der Hannover Veranstaltungs GmbH, der an fünf Terminen zwischen Mai und September stattfindet, steht unter dem Motto „Funkelndes Jubiläum“ im Zeichen der Feierlichkeiten. Mit den KunstFestSpiele Herrenhausen vom 22. Mai bis 8. Juni reiht sich ein weiteres Highlight ins Jubiläumsjahr ein. Die Veranstaltungsreihe begeistert mit besonderen Aktionen und künstlerischen Überraschungen.Und auch der Publikumsliebling Kleines Fest im Großen Garten steht vom 8. bis 27. Juli im hannoverschen Veranstaltungskalender und wird mit seiner mit Kunst, Humor und Musik für unvergessliche Sommerabende sorgen.Hannover feiert darüber hinaus sein 10-jährige Bestehen als UNESCO City of Music. Zu diesem runden Geburtstag hat die Stadt nicht nur ein buntes und kreatives Jubiläumsprogramm mit kleinen und großen Akteurinnen auf die Beine gestellt. Im Herzen der Stadt am Kröpcke hat das ganze Jahr über der Musikkiosk geöffnet, konzipiert als musikalisches Wohnzimmer, in dem über aktuelle Events informiert wird.Rund 450 Großkonzerte pro Jahr zeigen die Bedeutung der Stadt als Musikmetropole. Und auch 2025 wird Hannover wieder zur Bühne für Musiklegenden wie Robbie Williams, Billie Eilish oder Linkin Park. Die Scorpions spielen zum 60-jährigen Bandjubiläum das einzige Deutschlandkonzert in ihrer Heimatstadt Hannover, zusammen mit Alice Cooper und Judas Priest (5. Juli).Das traditionelle Jazzfestival „Enercity Swinging Hannover“ findet wie gewohnt am Himmelfahrtstag (29. Mai) auf dem Platz der Menschenrechte statt, am 6. Juni erinnert das „NDR Plazafestival“ an 25 Jahre Expo 2000 und Hannovers "Fête de la Musique" bringt am 21. Juni Musik in die Stadt.Der Evangelische Kirchentag wird 2025 in Hannover gefeiert. Geplant sind rund 1.500 Veranstaltungen an fünf Tagen – vom 30. April bis zum 4. Mai. Gestartet wird das christliche Großereignis mit einem Eröffnungsgottesdienst, dann stehen Workshops, Ausstellungen, Konzerte, Podiumsdiskussionen und vieles mehr auf dem Programm.Das Jubiläum der Herrenhäuser Gärten und eine beeindruckende Vielfalt an Musikveranstaltungen machen die Stadt zum kulturellen Taktgeber. Doch das ist erst der Anfang – 2025 entfaltet Hannover seine ganze Vielfalt als Stadt mit neuer Kulturmarke.Sowohl das Schauspielhaus als auch die Staatsoper Hannover präsentieren in der verbleibenden Spielzeit 2025 mehr als zehn spannende Premieren. Im GOP Varieté-Theater sorgt ab dem 9. Oktober die feurige spanische Show „Sentimientos“ für heiße Stimmung im Herbst.Das renommierte Sprengel Museum feiert ab dem 6. September mit der Ausstellung „Niki. Kusama. Murakami. Love You For Infinity“ ein museales Highlight. Im Landesmuseum stehen sowohl alte Meister wie Caspar David Friedrich als auch gesellschaftsrelevante Themen wie die Rolle von Frauenbildern im Fokus. Die Kestner Gesellschaft an er Goseriede begeistert mit einem vielfältigen und internationalen Programm der zeitgenössischen Kunst.Hannover startet sportlich ins Jahr. Ob beim ADAC Marathon am 5. und 6. April, beim Opernbeach Festival vom 16. bis 24. Mai oder dem Orange Day Lauf am 25. November – die Stadt zeigt, wie vielseitig Bewegung sein kann.Ein Glanzpukt erwartet Basketballfans am 10. Mai in der Swiss Life Hall: Die legendären Harlem Globetrotters machen mit ihrer „World Tour 2025“ Halt in Hannover und bringen spektakuläre Basketball-Action für die ganze Familie in die Halle.Hannovers Veranstaltungskalender bietet aber noch mehr. Anfang Juli lädt das weltgrößte Schützenfest zu einem einmaligen Erlebnis ein, bei dem Tradition, Genuss und Action perfekt verschmelzen. Direkt im Anschluss sorgt das Maschseefest vom 30. Juli bis zum 17. August für maritime Stimmung mit Kulinarik und Livemusik mitten in der City.Der Messekalender startet in Hannover mit der ABF, gefolgt von der größten Industrieschau der Welt, der Hannover Messe.Die Region Hannover bleibt auch 2025 ein Hotspot für unvergessliche Erlebnisse.Am 4. Mai lädt der 16. Deistertag dazu ein, die Wandersaison mit einem Mix aus Natur, Kultur und Spaß zu eröffnen. Die Deisterkommunen Bad Münder, Bad Nenndorf, Barsinghausen, Rodenberg, Springe und Wennigsen bieten ein vielseitiges Programm in Hannovers Hausgebirge an.Sport und Action in malerischer Umgebung werden beim Steinhuder Meer Triathlon am 15. Juni geboten.Nach dem erfolgreichen Neustart 2024 kehrt auch das Festliche Wochenende vom 22. bis 24. August 2025 zurück. Das bedeutet drei Tage voller Musik, Gastrogenuss und stimmungsvoller Programmpunkte am Steinhuder Meer.Nach dem Kultursommer ist vor dem Kultursommer – schon einmal vormerken: 2025 findet das traditionelle Festival vom 20. Juni zum bis 20. August statt.Der Entdeckertag , eine der beliebtesten Familienveranstaltungen der Region, lädt am 14. September dazu ein, die gesamte Region neu zu erkunden. Mit mehr als 100.000 Besuchern und Besucherinnen und einem Programm voller Aktionen, Spiele und Experimente ist Mitmachen ausdrücklich erwünscht.Schloss Marienburg in Pattensen ist bis auf Weiteres geschlossen. Alternativ zum Sightseeing vor Ort kann man die Filmkulisse der Streaming-Erfolgsserie „Maxton Hall“ bei einem virtuellen 360 Grad-Rundgang besichtigen.