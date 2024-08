Hochkarätiges Line-up bei der Glitterbox-Party im Kuppelsaal

Nach den ausverkauften vier Glitterbox-Partys von 2019 bis 2023 mit Besuchern aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien und den Niederlanden, geht die Glitterbox in die nächste Runde:Am 16. November 2024 feiert die erfolgreiche Party mit ihrem exaltierten Lifestyle der 70er Disco-Dekade zum sechsten Mal im historischen Ambiente des Kuppelsaals in Hannovers Congress Centrum.Seit Jahren ist die Glitterbox eine der erfolgreichsten Partys auf der Hot-Spot-Insel Ibiza. Deutschlands einzige Glitterboxparty in Hannover ist seit 2019 fester Bestandteil der House- und Discoszene geworden. Mit dem berühmten Ibiza-Party-Format behauptet sich Niedersachsens Landeshauptstadt neben London, New York, Dubai und Amsterdam somit als exklusiver Partystandort.Die Glitterbox erzeugt mit einem Soundtrack aus Nu-Disco, klassischem House und frischen Vokalklängen eine exaltierte Partyatmosphäre. Unter dutzenden Diskokugeln und mit beeindruckenden, erhebenden Konfetti-Momenten entsteht ein elektrisierendes Ambiente. Begleitet von aufgestylten Dragqueens, die extra aus London anreisen, Tänzern und jeder Menge Showeinlagen, werden House-Music und Disco-Sounds von den Top-Stars der Szene serviert.Hannovers Produzent und House-DJ Mousse T. versorgt seit der ersten Veranstaltung 2019 die Glitterbox-Familie mit groovigen Sounds. Neben dem Lokalmatador stehen internationale DJs am Plattenteller, wie zum Beispiel die Produzentenlegende Dimitri from Paris, der erstmals in Hannover sein wird.Aline RochaDimitri from ParisJulie Mcknight (live PA)Mousse T.Young PulseDragqueens & DancersMehr Informationen zur Glitterbox finden Sie unterWeitere Fotos zum Pressedownload finden Sie unter www.hannover-living.de/presse/ (Kennwort: hannover)