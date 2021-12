Hannover Kongress- und Veranstaltungsbüro auf der ibtm WORLD in Barcelona

Mehr als 10.000 Branchenexperten aus über 100 Ländern treffen sich jährlich auf der ibtm WORLD in Barcelona. Damit ist sie die weltweit führende Messe für die Kongress-, Tagungs- und Veranstaltungsbranche.



Unter dem diesjährigen Motto „It´s time to get back to business“ ist auch das Hannover Kongress- und Veranstaltungsbüro als Aussteller vertreten. Auf dem Gemeinschaftsstand des German Convention Bureau (GCB) präsentiert das Hannover Kongress- und Veranstaltungsbüro gemeinsam mit der Deutschen Messe die Region Hannover als vielseitige Tagungs- und Kongressdestination.



Hans Nolte, Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH, bei der das Projekt des Kongress- und Veranstaltungsbüro angesiedelt ist, dazu: „Trotz aller Unwägbarkeiten, die die aktuelle Lage mit sich bringt, kann sich der MICE Standort Hannover in Barcelona international präsentieren. Es ist für uns alle wichtig, dass sich unsere Branche wieder persönlich treffen kann. Ich freue mich über das große Interesse und die vielen positiven Gespräche, die wir bisher führen konnten.“



Die ibtm WORLD 2021 findet vom 30.11. bis 2.12 auf dem Messegelände in Barcelona statt.

