Hannover Gastgeber für Basketball Nations League U21

Greta Kröger (BBZ Opladen)

Amelie Kröner (BBZ Opladen)

Elisa Mevius (Siena Saints/USA)

Luisa Nufer (USC Freiburg)

Sarah Luise Polleros (Herner TC)

Lina Sontag (UCLA/USA)

Emilia Tenbrock (Columbus State University (Cougars)/USA)

Denzel Agyeman (TK Hannover)

Linus Beikame (TK Hannover)

Joshua Günther (TK Hannover)

Philip Hecker (Hanau White Wings)

Bjarne Machholz (TK Hannover)

Jannis von Seckendorf (RheinStars Köln)

Das Raschplatz Open Air als Ort für Sport, Freizeit und Entspannung lockt täglich Besucherinnen und Besucher mitten in die Stadt Hannover. Seit dem 11. Mai und noch bis zum 16. Juli 2023 ist der Raschplatz zum Multi-Court umfunktioniert. Neben dem kostenlosen Sportangebot aus Fußball, Basketball und Volleyball sowie Tanz- und Fitnesskursen sorgen Musikveranstaltungen, eine Beachbar und einzelne Programm-Highlights für ausgelassene Stimmung.Spektakuläre Dunkings, blitzschnelle Angriffe und tolle Distanzwürfel erwarten uns vom 13. – 15. Juni in der Freiluftarena des Raschplatz Open Air, wenn die Basketball Nations League U21 Stopp in Hannover macht. Insgesamt drei Tage bringt der Turn-Klubb Hannover Weltklasse 3x3 Basketball mitten in die Stadt Hannover.60 Nationalspielerinnen und Nationalspieler treten in jeweils sechs weiblichen und sechs männlichen Teams gegeneinander an. „Wir freuen uns sehr, junge Sportlerinnen und Sportler aus ganz Europa hier zu begrüßen, sogar ein Team aus Israel tritt auf dem Raschplatz an. Das Besondere an diesem Turnier ist aber, dass die Deutsche Nationalmannschaft aus unseren Hannoveranern Lokalmatadoren besteht," freut sich TKH-Vorsitzender und Gastgeber Hajo Rosenbrock. Für Deutschland spielen Denzel Agyeman, Linus Beikame, Joshua Günther und Bjarne Machholz vom Turn-Klubb Hannover mit. An jedem der drei Turniertage wird ein Turnier mit Siegern bei den Damen und Herren ausgespielt, bis 22 Uhr sogar im Nachtmodus. Die Finalspiele am Dienstag finden um 20.40 Uhr und um 21.05 Uhr statt, die Siegerehrungen nimmt Oberbürgermeister Belit Onay vor. Den Anwurf zu Turnierbeginn übernehmen der 1. Stadtrat Axel von der Ohe und Luchse Kapitänin Finja Schaake mit weiteren Partnern aus Politik, Sport und Wirtschaft.Den Spielplan zum Turnier gibt es hier: https://hannover-living.de/basketball-nations-league-beim-raschplatz-open-air/ Das Turnier kann nicht nur kostenlos vor Ort verfolgt werden, sondern auch online im Livestream unter: www.youtube.com/fiba3x3 Das begleitende Rahmenprogramm und DJ’s sorgen für Musik und gute Stimmung, in den Spielpausen treten Hip-Hop Gruppen, Cheerleaderinnen vom Turn-Klubb Hannover und Jazz-Dance-Gruppen auf.Alle Infos zum Programm der Veranstaltung der Hannover Marketing & Tourismus GmbH und der Hannover Veranstaltungs GmbH unter: www.raschplatz-openair.de/