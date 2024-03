Handball-Fieber in Hannover:

Die deutschen Handballer spielen von Donnerstag, den 14. März bis Sonntag, den 17. März 2024 in der ZAG Arena Hannover um die Qualifikation für Olympia in Paris. Neben Deutschland kämpfen Algerien, Kroatien und Österreich um das Ticket nach Frankreich.



Die dynamische Energie des sportlichen Ereignisses fängt Hannover ein mit unterschiedlichen Motiven, die an drei Abenden (Dienstag, 12., Mittwoch, 13. und Donnerstag, 14. März, je von 19 bis 23 Uhr) an die Außenfassade des Neuen Rathauses am Trammplatz 2 projiziert werden.



Mit den Bewegtbildanimationen heißen die Landeshauptstadt Hannover zusammen mit der Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG) die Handball Olympia-Qualifikanten „Herzlich Willkommen“. Die Beleuchtung soll nicht nur die sportlichen Leistungen der Handball-Helden würdigen, sondern auch ein Symbol für die lebendige Gemeinschaft und den Sportsgeist der Stadt sein.



Initiiert hat die glanzvolle Aktion das Dezernat IV für Bildung, Jugend und Familie der Landeshauptstadt unter der Leitung von Susanne Blasberg-Bense gemeinsam mit dem Fachbereich Sport und Event.

Umgesetzt wird das Spektakel im Auftrag der HMTG von der Firma „Projekt.ON“ aus Garbsen.

