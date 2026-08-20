Große Bühne für Hannover:
„Unboxing Hannover“ zieht ans ehemalige Horten-Gebäude
Oliver Blume hat die rund 50.000 Quadratmeter große Immobilie zwischen Altstadt und Kröpcke erworben und plant, das Gebäude unter dem Namen „The Box“ bis Ende 2027 grundlegend umzubauen. Vorgesehen ist ein Nutzungsmix aus Bildung, Handel, Gastronomie und Wohnen. Ziel ist es, das prägende Gebäude zu erhalten und nachhaltig neu zu beleben. Für die Zwischenzeit stellt Blume der HMTG die großflächigen Schaufensterflächen für mindestens ein Jahr kostenfrei zur Verfügung.
Den ersten Impuls für die kreative Zwischennutzung der leerstehenden Flächen gab das Innenstadtmanagement der Landeshauptstadt Hannover. Im weiteren Austausch entwickelten HMTG und Innenstadtmanagement daraus gemeinsam die Idee, die Schaufenster während der Umbauphase für „Unboxing Hannover“ zu nutzen. So werden die derzeit leerstehenden Flächen aufgewertet, Hannover wird zugleich in einer hochfrequentierten Innenstadtlage sichtbar.
„Wir wollen, dass Menschen vor Ort stehen bleiben, hinschauen und sich mit Hannover identifizieren. Gleichzeitig sollen auch Gäste neugierig werden und gerne wiederkommen, weil es in Hannover viel zu entdecken gibt“, sagt Christian Katz, Geschäftsführer der HMTG. „Mit ‚Unboxing Hannover‘ wollen wir genau das erreichen: Wir packen die Stadt aus, zeigen ihre unterschiedlichen Facetten und schaffen immer wieder neue Perspektiven.“
Auch Eigentümer Blume sieht in der Zusammenarbeit einen Mehrwert für die Stadt: „Das Gebäude ist ein prägendes Objekt mitten in Hannover. Während der umfangreichen Umbaumaßnahmen wollen wir die Fläche nicht einfach leer stehen lassen, sondern sie sinnvoll und kreativ nutzen. Ich bin Hannover-Fan und freue mich, mit den Schaufenstern einen Beitrag dazu leisten zu können, die Stadt sichtbar zu machen und gleichzeitig Lust auf das zu wecken, was hier künftig entsteht.“
„Unboxing Hannover“ als langfristige Kommunikationsplattform
Im Februar startete die HMTG mit „Unboxing Hannover“ eine neue Leitkampagne mit dem Ziel, bekannte und unbekannte Seiten Hannovers und der Region neu zu erzählen und das Bild Hannovers national und international zeitgemäß zu schärfen. Dabei setzt die Kampagne auf einen Perspektivwechsel: Bekanntes trifft auf neue Blickwinkel, Vertrautes erscheint in überraschenden Zusammenhängen. Den Auftakt bildete eine Reihe sogenannter „Evergreen“-Motive, die konkrete und charakteristische Stärken Hannovers in den Mittelpunkt rücken – darunter bekannte Orte und Besonderheiten wie der Maschsee, der Stadtwald, die Herrenhäuser Gärten oder der Rote Faden. Die zweite Phase greift diesen Ansatz auf und erweitert ihn um spezifischere Themen und neue Perspektiven. So entsteht sukzessive ein vielfältiges Bild Hannovers, das neugierig macht und auch weniger bekannte Facetten Hannovers sichtbar werden lässt.
Die neuen Motive an den Schaufenstern verbinden selbstbewusste Botschaften mit überraschenden Zahlen, Fakten und Perspektiven:
Das Schützenfest-Motiv bringt das leuchtende Kettenkarussell unter dem Claim „Wir sind Weltmeister. Im Feiern.“ auf die Schaufensterfläche und verbindet es mit spannenden Informationen rund um das größte Schützenfest der Welt – etwa, dass seine Geschichte bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht.
Hannovers besondere Kioskkultur und -dichte wird mit „Kioske sind hier Kulturgut. Und sogar denkmalgeschützt.“ in Szene gesetzt. Dazu liefert das Motiv weitere Hintergründe: knapp 400 Kioske gibt es in Stadt und Region, einer davon steht sogar unter Denkmalschutz. Hannover gehört damit zu den Städten mit besonders hoher Kioskdichte in Deutschland.
Mit dem Motiv „Lowkey High-Tech: Unsere Uni.“ richtet sich der Blick auf Hannover als Wissenschaftsstandort. Rund 50.000 Studierende lernen und forschen an den hannoverschen Hochschulen. Mit der Leibniz Universität, der Medizinischen Hochschule Hannover und weiteren Hochschulen und Forschungseinrichtungen reicht das Spektrum von Ingenieur- und Naturwissenschaften über Medizin bis zu Kunst und Musik.
Weitere neue Motive greifen unter anderem Mobilität, Logistik, Musik, Kunst und das Steinhuder Meer auf. Die Motive für die Schaufenster wurden von der HMTG intern entwickelt und umgesetzt.
Über die aktuelle Beklebung der Schaufenster hinaus soll die zweite Phase von „Unboxing Hannover“ in den kommenden Monaten kontinuierlich weiterwachsen. Geplant ist, gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern weitere Themen und Stärken Hannovers aufzugreifen und diese zielgruppenspezifisch im In- und Ausland zu kommunizieren. Auch weitere Akteurinnen und Akteure aus Hannover können sich mit eigenen Themen und Ideen an der Kampagne beteiligen. Mehr Infos zu „Unboxing Hannover“ finden Sie hier.