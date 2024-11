Deutschlands einzige Glitterbox-Party kehrt in den Kuppelsaal Hannover zurück!

PSNV-Teams (Psychosoziale Notfallversorgung): Die PSNV-HelferInnen werden regelmäßig im Kuppelsaal präsent sein. Zusätzlich können betroffene Personen auch den regulären Sanitätsdienst ansprechen, der auf Wunsch an das PSNV-Team weitervermittelt.

Schutzraum für Betroffene: Hilfesuchende Personen werden vom PSNV- und/oder Sanitätsdienst proaktiv in den vorgesehenen Schutzraum begleitet und dort weiter behandelt.

Informationsplakate: An zentralen Punkten wie dem Eingang, den Bars und in den Sanitärräumen wird auf das Awareness-Konzept hingewiesen.

Kostenlose Spiketests: Der Johanniter-Counter am Eingang hält pro Gast fünf Spiketests vor, um Getränke bei Verdacht auf verschiedene Substanzen prüfen zu können.

Erreichbarkeit des PSNV-Teams: Neben der direkten Ansprache des gesamten Johanniter-Teams, steht eine Support-Hotline von 21:00 bis 4:00 Uhr zur Verfügung. Gäste können sich somit auch bei Fragen oder in Notfällen jederzeit telefonisch über Hotline-Nummer: 0800-3219214 melden.

Am 16. November 2024 feiert Hannover Deutschlands einzige Glitterbox-Party mit einem hochkarätigen Line-up im historischen Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums (HCC) – ein Event, das längst als „beste Party des Jahres“ in der Region gilt, so Produzent und DJ-Legende Mousse T..Bereits zum sechsten Mal entführt die Glitterbox-Partynacht ihre Gäste in die schillernde Welt der 70er-Jahre Disco-Dekade. Mit zeitgenössischem Soul, packenden Dancefloor-Hymnen und spektakulären Showeinlagen zieht das Event Partygänger aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden an.Die Glitterbox ist längst als eine der erfolgreichsten Partys auf Ibiza bekannt, und Hannovers exklusive Ausgabe, seit 2019 fest verankert, bringt dieses legendäre Ibiza-Feeling direkt in die niedersächsische Landeshauptstadt. Neben Städten wie London, New York, Dubai, Amsterdam und Lissabon behauptet sich Hannover als exklusiver Hotspot der House- und Discoszene. Zu verdanken ist das Hannovers Hitproduzent Mousse T., der von Beginn an auf Ibiza dabei war und damals seine Kontakte spielen ließ, um die Glitterbox auch in seine Heimat Hannover zu holen.Veranstaltet wird das Prestige-Event von der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG).Seit der ersten hiesigen Glitterbox-Party 2019 sorgt Hannovers eigener Produzent und House-DJ Mousse T. für groovige Beats und elektrisierende Stimmung. Neben diesem Lokalmatador stehen internationale DJ-Größen am Mischpult, um die Glitterbox-Familie mit Nu-Disco und klassischem House zu begeistern. Highlight dieses Jahres ist die Premiere von Dimitri from Paris in Hannover. Gemeinsam mit Aline Rocha, Julie McKnight (live PA) und Young Pulse erwartet die Gäste ein erstklassiger Soundtrack für eine unvergessliche Partynacht. Dafür sorgen auch heiße Showeinlagen internationaler Dragqueens und ein energiegeladenes Ensemble von Tänzerinnen und Tänzern. Die Kombination aus groovigen Klängen und spektakulären Performances schafft ein einzigartiges Erlebnis, das weit über eine gewöhnliche Party hinausgeht.Das Ambiente im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums (HCC) setzt dem Ganzen die Krone auf: Der eindrucksvolle Bau aus dem Jahr 1914 zählt zu den schönsten Festsälen Europas. Unter einem Meer aus Diskokugeln, begleitet von Konfettiregen und künstlichem Nebel, erleben die Gäste den Glamour und die Extravaganz der Disco-Ära in voller Pracht.Aline RochaDimitri from ParisJulie McKnight (live PA)Mousse T.Young PulseDragqueens & Dancers„Da die Glitterbox-Partys von Anfang an restlos ausverkauft waren, rechnen wir auch in diesem Jahr erneut mit einem großen Ansturm von Besucherinnen und Besuchern. Promis zieht die hochkarätige Party aus Ibiza in dem anspruchsvollen Ambiente ebenso an wie die Kunst- und Kulturszene. Auch in der Disco-Diva- und LGBTQ-Szene genießt die Galaxie aus Pailletten, Glamour, Glitter und House-Klassikern höchste Aufmerksamkeit“, freut sich André Lawiszus, HVG-Geschäftsführer.Die von der HVG ausgerichteten Events wie die Glitterbox sind international und multikulturell und sollen allen Menschen unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlechteridentität oder sexueller Orientierung eine Plattform für gemeinsames Feiern bieten. Um diese Vielfalt in eine friedliche und achtsame Veranstaltungskultur zu integrieren, hat die HVG in Zusammenarbeit mit den Johannitern – wie bereits erfolgreich beim diesjährigen Maschseefest – nun auch für die Glitterbox 2024 „Achtsamkeits-Maßnahmen“ entwickelt. Diese ergänzen das bestehende Sicherheitskonzept, um den Gästen ein positives, respektvolles Miteinander und eine unbeschwerte Partynacht zu ermöglichen. Die Maßnahmen:und außerdem im HAZ Ticket Shop Mit dem Stage-Ticket (59 Euro, zzg. VVK-Gebühr) erhalten Gäste exklusiven Zugang zur Stage-Area, inkl. Welcome Drink (Chandon Garden Spritz) und bequemer Getränkebestellung per App.Für alle, die eine Nacht voller Ibiza-Flair erleben wollen, haben wir das perfekte Paket für Nachtschwärmer geschnürt, inkl. Partyticket, ÜN im 4-Sterne Hotel und Late Check out. Hier buchbar.Mehr Informationen zur Glitterbox unterWeitere Fotos zum Pressedownload unter www.hannover-living.de/presse/ (Kennwort: hannover)Am Freitag, den 15.11. fliegt DJ Mousse T. direkt aus Madrid wieder in die Heimat ein, um sich bei einem Fototermin zusammen mit Paul Young, dem Eventkoordinator von Defected Records, vor dem illuminierten HCC Ihren Interviewfragen zu stellen. Defected Records hat die internationale Eventreihe Glitterbox 2014 ins Leben gerufen.15. November, 20.30 UhrKuppelsaal, Hannover Congress Centrum (HCC)Bitte melden Sie sich bis zum 14. November an, unterpresse@hannover-marketing.de