Der Internationale Feuerwerkswettbewerb begrüßt 2019 Frankreich, Brasilien, Italien, Tschechien und Japan in den Herrenhäuser Gärten!

30.10.18

Mit erstmalig zwei Teams aus Übersee, Brasilien und Japan, startet der Internationale Feuerwerkswettbewerb am 18. Mai 2019 in sein 29. Veranstaltungsjahr. Die Online-Tickets sind ab sofort unter: www.visit-hannover.com/onlineshop erhältlich. In der Tourist Information am Ernst-August-Platz 8, in den HAZ und NP Ticketshops sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen liegen die Hardtickets ab Montag, 5.11.2018 bereit.Den Auftakt zum 29. Internationalen Feuerwerkswettbewerb macht die einzige Frau, die sich in der von Männern dominierten Welt der Pyrotechnik einen Namen gemacht hat: Delphine Picarat. Sie war bereits vier Mal mit anderen Teams in den Herrenhäuser Gärten und hat das Publikum in Hannover verzaubert. Mit Fantasias hat sie ein Team um sich versammelt, dass sich durch 15 Jahre Erfahrung und internationalen Erfolg auszeichnet. Dazu gehören unter anderem ein Sieg beim belgischen Feuerwerksfestival in Knokke-Heist und natürlich der 1. Platz beim Internationalen Feuerwerkswettbewerb in den Herrenhäuser Gärten 2008.Stars wie Katy Perry, J-Lo, Eminem und Bruno Mars bei ihren Auftritten mit Feuerwerken begleiten zu dürfen, ist ein Traum für alle Pyrotechniker - längst Realität für das brasilianische Team Fireworks do Brasil! Das Team hat in der Nähe von Rio de Janeiro seinen Sitz und eine unglaubliche Erfolgsgeschichte: Sie wurden von der World Record Company für ihre Shows ausgezeichnet und gewannen internationale Wettbewerbe wie 2013 das Shanghai Jinshan International Beach Music Fireworks Festival in China.„Das Publikum inspirieren“- so lautet das Motto des Teams aus Italien. Pirotecnica Vaccalluzzo verbindet alte sizilianische Tradition mit moderner Technologie und das mit Erfolg: Sie gewannen internationale Wettbewerbe, wie 2015 in Rom oder 2010 in Portugal, wo sie das zwölfte International Symposium on Fireworks für sich entscheiden konnten. Mit Liebe zum Detail wird jede Show nur mit selbsthergestellten Produkten konzipiert, um Emotionen so auszudrücken wie es sich das italienische Team wünscht.Spezialeffekte für Film, Theater und Konzerte, eigene Shows und alles, was mit Pyrotechnik zu tun hat – dafür steht Makalu Fireworks, das Team aus Tschechien. Mit ihren Feuerwerken erzählen sie Geschichten; hinter jeder Show steckt eine Story, die von Musik und spektakulären Feuerwerken visuell und akustisch getragen wird. Makalu Fireworks präsentiert sich sehr erfolgreich auf internationalen Events und Festivals - egal ob bei der chinesischen Neujahrsfeier in Prag oder auf dem Siegertreppchen bei Wettbewerben in Deutschland und Polen.Man könnte das Team auch als führendes japanisches Unternehmen für Pyrotechnik Shows und deren Design vorstellen. Die Japaner stellen ihre eigenen Artikel her, die hohe Qualität perfekte Formen und exquisite Farben kennzeichnen. Vielleicht sind gerade deshalb ihre Shows international so erfolgreich, unter anderem in Europa, Afrika und Kanada zeigte das Team sein Können. So belegten sie z.B. 2018 in Heilbronn beim Wettbewerb „Flammende Sterne“ den zweiten Platz.Bevor der Abendhimmel über den Herrenhäuser Gärten zur Projektions-fläche für die international renommierten Pyro-Teams wird, gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Live-Musik im Gartentheater und auf der Probenbühne, Walk-Acts und Kleinkünstler, Theateraufführungen und viele Mitmachaktionen für Kinder verkürzen den Besuchern die Wartezeit. In den letzten beiden Jahren waren alle Termine teilweise weit im Vorfeld ausverkauft - damit besuchten insgesamt rund 55.000 Gäste den Internationalen Feuerwerkswettbewerb im Großen Garten.Besonderer Geschenktipp zu Nikolaus oder Weihnachten: Die Dauerkarte für alle fünf Termine (90 €) oder die Familienkarte für 54 € (gültig für eine Veranstaltung) für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Beide Sonderkarten sind nur im Onlineshop und in der Tourist Information am Ernst-August-Platz 8, 30159 Hannover erhältlich.Für alle, die den Besuch des Internationalen Feuerwerkswettbewerbs mit einer Übernachtung in Hannover verbinden möchten, hat die Hannover Marketing und Tourismus GmbH das Erlebnispaket „Hannover explosiv“ geschnürt: www.visit-hannover.com/explosiv