Der Altstadtflohmarkt Hannover startet in die neue Saison!

Ab dem 4. März 2023 lädt einer der ältesten Flohmärkte Deutschlands wieder zum Stöbern und Bummeln in Hannovers Altstadt ein. An den berühmten Nanas und dem Historischen Museum können Flohmarkt-Fans entlang der Leine zwischen Kuriositäten und Trödel so manchen Schatz entdecken. Der Altstadtflohmarkt ist ein traditioneller Flohmarkt und weit über Hannovers Stadtgrenzen bekannt. Sogar aus Holland, Belgien oder den benachbarten Bundesländern reisen die Fans für einen Besuch an. In den Sommermonaten bieten bis zu 230 Flohmarkt-Händler ihre ausgefallen Waren an. Kunst und Kitsch, Trödel und Kram - das sind die Dinge, die die Besucher erwarten. Ebenso finden sich auch Aquarelle, Schmuck, Porzellan, Schallplatten oder antike Leuchter im bunten Angebot des Altstadt-Flohmarkts. Neu- und Massenwaren sind hier nicht erlaubt.Der Flohmarkt ist in der neuen Saison jeden Samstag zwischen März und Oktober von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet. Von November bis Ende Februar geht der Flohmarkt in die Winterpause. Der Aufbau startet ab 8:00 Uhr, Abbau ist ab 16:00 Uhr erlaubt. Für Händler stehen Parkplätze in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Besucher erreichen den Flohmarkt bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder auch mit dem eigenen PKW.Es wird Zeit Kinderzimmer, Keller und Dachboden auszumisten! Beim Aufräumen findet sich sicherlich einiges mit dem nicht mehr gespielt wird oder was einfach zu klein geworden ist. Spielzeug, Bilderbücher, Laufräder, Puppen oder Kinderkleidung – all diese Dinge können Kinder mit ihren Eltern auf der Wiese zwischen Schloßstraße und Karmarschstraße verkaufen. Das macht Spaß, füllt die Spardose und ist darüber hinaus noch ein toller Beitrag zur Nachhaltigkeit. Gehandelt werden kann einmal im Monat samstags zwischen 9 – 14 Uhr.15. April, 06. Mai, 03. Juni, 24. Juni, 26. August, 09. SeptemberEine Anmeldung der Verkäufer auf beiden Flohmärkten ist nicht erforderlich.Für Flohmarkt-Fans gibt es eine kleine Merchandise Kollektion, bei der das beliebte Flohmarkt Logo mit dem Grammophon Emaille-Becher, Baumwolltaschen, Jojos oder Schlüsselanhänger ziert. Alle Flohmarkt-Souvenirs gibt es im Onlineshop von www.visit-hannover.com/onlineshop und in der Tourist Information am Ernst-August-Platz 8.Alle Infos zu den beiden Flohmärkten unter: