Auf die Plätze.. Raschplatz Open Air

Der Raschplatz in Hannover ist ein einzigartiger Ort für Sport, Freizeit, Entspannung und einer schönen Zeit im Herzen Hannovers. Ab dem 11. Mai wird der Raschplatz zum Multi-Court mit einem kostenlosen Sportangebot aus Fußball, Basketball und Volleyball sowie Tanz und Fitnesskursen.Diverse Musikveranstaltungen und sommerliche Getränke an der Beachbar runden das Angebot ab und sorgen für ausgelassene Stimmung. Es ist also für jede und jeden etwas dabei!Martin Polomka, Anlieger des Raschplatzes, Betreiber der Baggi, des Palo und des RP 5 Stage:" Neben den vielfältigen sportlichen Aktivitäten sind für den gesamten Zeitraum unterschiedliche Konzerte, Live-Acts, DJs, Tanzabende und Events geplant. Zu den musikalischen Highlights auf dem Raschplatz zählen die Teilnahme an der Fete de la Musique am 21.06., die Monkeys WG Warm-up Party mit Mousse T. und Ferry am 20.05., der Auftritt von Dante Thomas im Rahmen der RnB Classics am 28.05. und die Flashback 90s Party mit Micky Krause am 03.06.."Jeden Mittwoch bietet die Probier-Bar ein Gastro-Special zum Feierabend, donnerstags steht dann der Salsa mit Tanzeinlagen und Mitmach-Aktionen im Mittelpunkt. Kinder und Familien können sich auf das große Neue Presse - Kinderfest mit Hüpfburgen, Kinderschminken und Jonglierschule am 21.05. freuen. Unter Berücksichtigung der Veranstaltungen im Rahmen des Schützenfestes findet vom 30.06. – 09.07. kein Musik- und Eventprogramm statt.Hajo Rosenbrock, Vorstand des Turn-Klubb Hannover: "Der TKH verlegt einen Teil seiner Kurse und sportlichen Aktivitäten open-Air auf den Raschplatz. Tabata- und Jumping-Kurse, das Outdoor FitCamp oder die Power Hour können direkt über die Internetseite eingebucht werden."Zu den sportlichen Highlights zählt das große Basketball-Turnier der U21 Nations League vom 12.06. – 16.06., die Trainingseinheiten zum Tennis und Streettennis in Kooperation mit dem Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen vom 26. – 28.06. sowie der große Kinderturntag am 16.07.2023.Alle Angebote sind für die Teilnehmer kostenlos.Infos zum Programm und zur Buchung unter: https://www.raschplatz-openair.de/...