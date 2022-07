9 Städte für 9 Euro - Neun Niedersächsische Städte mit dem 9-Euro-Ticket entdecken

Urbanes Flair, charmante Altstädte, UNESCO Welterbe, bezaubernde Schlösser, Parks und Gärten sowie stimmungsvolle Sommerevents: Celle, Einbeck, Göttingen, Goslar, Hameln, Hannover, Hildesheim und Wolfenbüttel bieten gemeinsam mit der Autostadt in Wolfsburg attraktive Angebote für eine Tour mit dem 9-Euro-Ticket nach Niedersachsen.



Das 9-Euro-Ticket bietet sich geradezu an, um die Städte rund um die Landeshauptstadt Hannover günstig und nachhaltig zu entdecken. In den Sommermonaten zeigen die Städte ihren ganz besonderen Charme. Vom klassischen Stadtrundgang bis zur Shoppingtour durch die lebendigen Innenstädte, vielfältig sind die Möglichkeiten. Relaxen kann man in einem der vielen Restaurants und Cafés auf den historischen Plätzen oder in den grünen Oasen der Städte. Viele kleine und große sommerliche Veranstaltungshighlights machen die Städtetour zu einem besonderen Erlebnis



Goslar, die UNESCO Welterbestadt am Harz, feiert in diesem Jahr 1.100-jähriges Stadtjubiläum mit einem bunten Veranstaltungsprogramm. Bekannt ist Hildesheim für seine einzigartigen Kulturdenkmale. Der Dom und die Michaeliskirche zählen zum UNESCO-Welterbe. In der ehemaligen Hansestadt Einbeck gibt es eine Altstadt voller prachtvoll verzierter Fachwerkhäuser. Europas größte Oldtimersammlung befindet sich im PS.SPEICHER. Prächtige Bürgerhäuser und mittelalterliche Plätze zeugen in Braunschweig noch heute von der bedeutenden Rolle der Stadt als Hansestadt und als Welfenresidenz. Das benachbarte Wolfenbüttel ist weltbekannt für den Jägermeister Likör. Dieser lässt sich in der historischen Altstadt inmitten von 1.000 Fachwerkhäusern besonders gut genießen. In Hameln dreht sich vieles um den sagenumwobenen Rattenfänger. Auf Schritt und Tritt begegnet die weltbekannte Märchengestalt den Besuchern der Stadt. Lebendiges und auch internationales Flair verleihen ca. 30.000 Studierende dem historischen Stadtbild der traditionsreichen Universitätsstadt Göttingen. Die Residenzstadt Celle beeindruckt mit Europas größtem zusammenhängendem Fachwerkensemble und einem der schönsten Welfenschlösser. In den Herrenhäuser Gärten in Hannover erleben die Besucher Gartenkunst in Vollendung. Die Gärten werden in den Sommermonaten zur traumhaften Kulisse für Feuerwerke, Theater und Konzerte.



Besonderer Tipp: Unter dem Motto "Sommerlachen" lädt die Autostadt in Wolfsburg vom 14. Juli bis zum 28. August 2022 zum diesjährigen Sommerprogramm mit einem der größten Kabarett- und Comedy-Festivals in Europa ein.



Mitglieder der Marketingkooperation „9 Städte + 2 in Niedersachsen“ sind die Städte Braunschweig, Celle, Einbeck, Göttingen, Goslar, Hameln, Hannover, Hildesheim und Wolfenbüttel. Die Autostadt in Wolfsburg und der Hannover Airport sind Partner der Kooperation. Gemeinsam vermarkten sich die „9 +2“ insbesondere in den Europäischen Nachbarländern.