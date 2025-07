38. Maschseefest in Hannover startet Ende Juli!

Vomverwandelt sich das Ufer des Maschsees erneut in eine sommerliche Flaniermeile. Bereits zum 38. Mal lädt das Maschseefest zu einem unverwechselbaren Open-Air-Erlebnis ein, das mit musikalischen Live-Acts, internationalen Gastronomiekonzepten und entspannter Atmosphäre begeistert. Als fest verankerter Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Stadt Hannover zieht das Maschseefest jährlich Gäste aus ganz Deutschland und den europäischen Nachbarländern an.Zum Start am 30. Juli werden die Gruppendas Fest auf eindrucksvolle Weise am Nordufer mit einer bunten Parade eröffnen: majestätische Sommerinsekten werden mit verspielten Raupen und eleganten Blüten die Uferpromenade tanzend bevölkern. Mit dabei sind auch die springenden Stelzenläufer vonundsorgen mit tropical sounds & rhythms für einen mitreißenden Beginn, begleitet von live-Percussion durch. Danach geht es weiter am Ufer entlang mit den italo-world-Grooves vonZu den Highlights auf deram Ende des Nordufers am „Hellebardier“gehört der vonpräsentierte Auftritt des Popkünstlersam 1.8.. Einen Tag später (2.8.) bringt traditionell zum Auftakt die Coverbandeine Melange verschiedener Musikgenres mit viel Energie auf die Bühne.Am 8.8. bespielt erstmalsdie Maschseebühne. Deutschlands erfolgreichster Partysender Nummer 1, aus dem Hause radio ffn, bringt XTREME PARTY MUSIC mit Moderator Ruven Rintelmann und weiteren Top Acts ans Nordufer.Am letzten Wochenende übernimmtdie Maschseebühne und lädt am 16.8. mitaus Budapest auf eine musikalische Zeitreise ein: gespielt werden die größten Rock-Hymnen von Guns N' Roses. Im Anschluss daran bringt die Partybanddie Bühne mit ihrem energiegeladenen Rockpop-Mix zum Beben.Hellhörig macht auch das von derundpräsentierte Maschseebühnen-Programm, zum Beispiel, gleich zum Auftakt des Festes am 31.7. sowie der Gig vonalias Oliver Perau, der mit seinem charismatischen Swing am letzten Sonntag (17.8.) die Bühne bespielt.Erstmals serviert dienahe der Maschseebühne nicht nur gute Tropfen, sondern auch klangvolle DJ-Sets. Am 30.7. bringtelektronische Vibes ans Ufer.Am 9.8. übernimmt, bekannt vom Wonderland Festival sowie aus Zaza und Sansibar, die Turntables.Beimbreitenihren maritimen Klagteppich aus. Küstenspaß von der Waterkant bringen unter andereman gleich drei Terminen (1.8., 8.8., 15.8.) nach Hannover. Am 10.8. feiern die „ihr 20stes Jubiläum am Veermaster.An derservieren Bands aus aller Welt musikalische Kostproben für jeden Geschmack: Vonmit deftigen Alternative-Rock-Klängen aus Hameln (5.8.) bis zu, dem feinfühligen Saitenflüsterer aus dem Harz (10.8.)Beste irische Stimmung steigt wie gewohnt am Südufer: Imbeleben an allen 19 Tagen verschiedene Bands mit authentischen Folk-Performances die Bühne, darunter die(30.7.), die(2.8.) und viele andere mehr.Imspielen zum Auftakt am 30.7. die Hannoveraner. Mit(AC/DC Tribute),(Dire Straits-Tribute), oder der(Westernhagen-Tribute) sind diverse renommierte Cover-Bands an der Quelle zu Gast. Zu den Highlights mit Heimvorteil an der beschaulich gelegenen Rockbühne am Ostufer gehört der Auftritt deram 13.8. Das gesamte Programm zum Maschseefest finden Sie unter www.maschseefest.de/veranstaltungen/ Mit einem eindrucksvollen Zusammenspiel aus Musik, Licht und Technologie startet das Maschseefest am ersten Wochenende (2.8., 22:30 Uhr; 3.8., 21:30 Uhr) direkt mit einem besonderen Akzent: Eine choreografierte Drohnen-Show erobert den Himmel über dem Maschsee. Präsentiert vonerzählen rund 300 leuchtende Flugobjekte eindrucksvoll inszeniert die Geschichte des Unternehmens – anlässlich seines 200-jährigen Bestehens.Auf dem Vorplatz der Heinz von Heiden Arena erhebt sich in diesem Jahr ein spektakulärer Blickfang in den Himmel: Der rund 75 Meter hohe, powered by Rossmann, bietet eine atemberaubende 360-Grad-Aussicht über das Festgelände, den See und weit darüber hinaus. Die mobile Aussichtsplattform beeindruckt nicht nur durch ihre Höhe, sondern auch durch innovative Technik: In vier gläsernen, voll klimatisierten Kabinen – mit Platz für je 20 Personen – gleiten Besucherinnen und Besucher sanft entlang eines stählernen Turms nach oben. Während der Fahrt kann man erfrischende Drinks genießen.Bereits zum fünften Mal wird auch in diesem Jahr das Nordufer beim(6.8. ab 18 Uhr) zur Regenbogenmeile. 3.000 Pride Flags werden verteilt, Musik gibts von diversen DJs und einem Suprise-Live-Act. Moderiert wird die bunte Party von den beliebten Drag-Queens Disko Jutta und Carrie Gold!Dielockt am 5.8. Singles und Flirtwillige an die Maschseebühne am Nordufer. Am letzten Fest-Wochenende (17.8.) schwärmen wieder die Charity-Rennenten über den Maschsee. Beim mittlerweilegehen große Big Ducks und kleine Quietscheenten unter dem Motto „Leben schenken - gegen Leukämie“ für einen guten Zweck an den Start. Auf das traditionellekönnen sich Gäste am 9.8. ab 21.30 Uhr freuen.Großes Programm für kleine Abenteurer: Dielegt wieder ab. Auf dem schwimmenden Piratenschiff warten fantasievolle Geschichten, lustige Spiele und Mitmachaktionen für Kinder zwischen vier und zehn Jahren. Die Maschseepiraten stechen dienstags und donnerstags jeweils um 14, 15, und 16 Uhr in See. Tickets sind online erhältlich.Auch 2025 bietet das Maschseefest in Hannover ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Familien auf der großenzwischen Seufzerallee und Karl-Thiele-Weg (vor der Heinz von Heiden Arena) mit täglich neuen Aktionen zum Basteln, Spielen und Staunen an. Kreativangebote, Kinderschminken, Bauklotzbereiche und ein Indoor-Spielbereich mit Kuscheltierpool laden zum Mitmachen ein. Die beliebte Kinder-Olympiade mit Airtrack-Stationen dessorgt für sportliche Herausforderungen, während verschiedene Partner wie die Bücherei Hemmingen, die Johanniter oder die upcyclingbörse mit Bilderbuchkino, Bobbycars, Erste-Hilfe-Workshops und Bastelaktionen zusätzliche Erlebnisse schaffen.Ein besonderer Anziehungspunkt sind außerdem die Hüpfburgen, Riesenseifenblasen, Walk-Acts und Fahrzeuge zum Erkunden – darunter auch Aktionen von enercity, den Saubermännern und der Fußballschule von Hannover 96. Für kulinarische Stärkung sorgen Frioli, das Kaffeerad und die Knusperhütte.Die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) und die Neue Presse (NP) sind bereits im dritten Jahr in Folge wieder als Medienpartner mit im Boot. Sie bespielen die Maschsee-Bühne am Nordufer täglich mit einem bunten Programm-Mix.Im vierten Vertragsjahr sind auchundwieder als Partner mit dabei. bigFM bringt am ersten Fest-Wochenende unter anderem Myller auf die Bühne. Bei Radio 21 heizen Cover-Bands wie Reckless Rose und die Jetlags ein.ist außerdem Partner für das Musikprogramm an der Maschseequelle. Erstmals präsentiertauf der Maschseebühne ein Programm.Für ein respektvolles Miteinander und gegen jede Form von Grenzüberschreitungen hat die HVG ergänzend zum bestehenden Sicherheitskonzept auch in diesem Jahr erneut einen „Achtsamkeits-Leitfaden“ formuliert. Zu den Maßnahmen gehören unter anderem der Einsatz dersowie ein verstärktes PSNV-Team (Psychosoziale Notfallversorgung) der Johanniter. Die App ist durch Scannen des QR-Codes auf Saferspaces-Plakaten an den Laternen rund um den Maschsee sowie in den Sanitärräumen zugänglich. Wer kein Smartphone besitzt, kann alternativ dienutzen. Zudem bieten die Johanniter geschützte Rückzugs- und Schutzräume an.Alle Mitarbeitenden und gastronomischen Partner und Partnerinnen sind über das Awareness-Konzept informiert und unterstützen darin, diskriminierendes Verhalten zu unterbinden, Übergriffe zu melden sowie erste Schutzräume bereitzustellen. Betroffene können dort auf Wunsch die psychosoziale Betreuung der Johanniter in Anspruch nehmen.ist die Einbindung der Firmaals zusätzliche Unterstützung zur Umsetzung des Achtsamkeitskonzepts. Von Sonntag bis Donnerstag übernimmt ein speziell gebrieftes ToSa-Sonderteam in den Abendstunden eine ergänzende Bestreifung, um die Erreichbarkeit der PSNV-Helfer*innen abzusichern. An Freitagen und Samstagen ist das PSNV-Team – wie bereits im Vorjahr – in ausreichender Stärke persönlich vor Ort. Mehr Informationen zum Achtsamkeits-Leitfaden finden Sie unter https://www.maschseefest.de/achtsamkeit/ Mit einigen spannenden Neuerungen für die kommenden drei Jahre setzt die HVG neue Akzente in der Gastronomie. Gäste dürfen sich neben altbewährten Klassikern am Nordufer auf gleich vier Neuerungen freuen:(französische Küche)(italienische Küche)(griechische Küche) und die(Italo-Bistro).Zu den neuen Highlights am Ostufer gehören der(nordisch maritime Köstlichkeiten) und(hawaiianisches Flair). Außerdem neu am Geibel: diemit einem Mix aus Balkan-Küche, italienischen Traditionen und mediterran-veganen Spezialitäten. Am Westufer lädt erstmals die neuezu Tapas und Drinks ein. Mehr Infos zu den Gastronomiebetrieben finden Sie unter www.maschseefest.de/gastronomie/ Viele Restaurants rund um den Maschsee bieten während der 19 Festtage exklusive Events wie Winzerabende, Tastings und Sonntags-Brunchs an. Reservierungen sind möglich unter www.maschseefest.de/reservierungen/ oder über die Websites der jeweiligen Betreiberinnen und Betreiber.Das Startupaus Hannover stellt auf dem Maschseefest insgesamt 15 Powerbank- Stationen zur Verfügung, darunter drei größere Modelle mit besonders hoher Kapazität. Gäste können sich dort Powerbanks ausleihen, um ihre Smartphones unterwegs zu laden. Die ersten 90 Minuten sind dank htp kostenfrei, danach fällt eine Gebühr von 1 Euro pro halbe Stunde an. Die Leihe erfolgt per Pfand in Höhe von 20 Euro und ohne Registrierung (Kartenzahlung ist möglich).Die HVG empfiehlt die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Eigens für das Maschseefest pendelt dieder ÜSTRA zwischen der Haltestelle Kröpcke und dem Strandbad. Unterwegs gibt es mehrere Stopps direkt an der Uferpromenade. Dieist im Abschnitt vom Altenbekener Damm bis zum Aegidientorplatz im Einsatz.Diefahren ab Hauptbahnhof und Kröpcke bis zum Aegidientorplatz, mit denkommt man bis zur Station Waterloo (jeweils 10 Min. Fußweg bis zum Maschsee).Die umweltverträglichste Anreise ist auf zwei Rädern. Sie soll so einfach wie möglich gestaltet werden. Daher wird es neben zahlreichen Fahrradparkplätzen wieder einen festinstallierten Radweg auf dem Rudolf-von-Bennigsen-Ufer geben. Von Mitte Juli bis etwa 22. August 2025 wird der stadteinwärts führende Radweg auf der Ostseite des Rudolf-von-Bennigsen-Ufers zwischen Altenbekener Damm und Kurt-Schwitters-Platz dazu auf die Fahrbahn verlegt. Der eigentliche Radweg direkt am Maschsee wird „außer Betrieb“ genommenZusätzlich wird auf der Südseite stadteinwärts ein provisorischer Radweg am Arthur-Menge-Ufer zwischen Courtyard und Kurt-Schwitters-Platz eingerichtet.Im vergangenen Jahr gab es keinen Parksuchverkehr im Ballungsraum rund um den Maschsee und somit deutlich weniger Lärm, Abgase und Belastungen für die anliegenden Bewohner. Dazu beigetragen hat das 2022 neu erprobte Verkehrskonzept: Die Sperrung der westlichen Südstadt. Auch in diesem Jahr wird der Bereich zwischen Maschsee und Hildesheimer Straße zeitweise wieder für Ortsfremde gesperrt. Die Sperrung gilt mittwochs und donnerstags von 17 Uhr bis 20 Uhr, freitags von 17 Uhr bis 22 Uhr sowie samstags von 17 Uhr bis 22:30 Uhr. Die personenbesetzen Sperren sind nur mit einem entsprechenden Durchfahrtsschein passierbar. Zudem ist seitens der Stadt im Rahmen einer Baustelle die Geibelstraße gesperrt und nur zu Fuß passierbar.Für alle, die das Maschseefest mit einem Kurztrip nach Hannover verbinden möchten, bietet die HMTG ein passendes Erlebnispaket sowie ein vergünstigtes Gruppenspecial an. Buchbar ist das Paket hier. Montag bis Donnerstag: 14 bis 1 UhrFreitag bis Samstag: 14 bis 2 UhrSonntag: 12 bis 1 UhrZum Lärmschutz für Bewohnerinnen und Bewohner der Südstadt gelten am Geibel (Ostufer) folgende gesonderte Öffnungszeiten:Mittwoch, 30.7.: 23 UhrDonnerstag, 31.7.: 22 UhrFreitag, 1.8. & Samstag, 2.8.: 2 UhrSonntag, 3.8. bis Donnerstag, 7.8.: 22 UhrFreitag, 8.8.: 23 UhrSamstag, 9.8.: 0 UhrSonntag, 10.8. bis Donnerstag, 14.8.: 22 UhrFreitag, 15.8. & Samstag, 16.8.: 2 UhrSonntag, 17.8.: 22 UhrDie HVG dankt dem Hannoverschen Ruder-Club e. V. herzlich für die freundliche Leihgabe des Ruderboots – inklusive der beiden Nachwuchssportler:innen Robin Weiß, Deutscher Meister im Leichtgewichts-Einer U19 (2025), sowie Jette Lisdat Zeit, Deutsche Vizemeisterin im leichten Einer U19 (2025). Ihr sportlicher Einsatz im Rahmen der Pressekonferenz zum Maschseefest 2025 hat die Veranstaltung in besonderer Weise bereichert.