Xenia Schmähling ist Lehrling des Monats April

Die Handwerkskammer Reutlingen hat Xenia Schmähling aus Tübingen als „Lehrling des Monats April“ ausgezeichnet. Die 24-Jährige wird bei der Metzgerei Oskar Zeeb GmbH als Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk, Fachrichtung Fleischerei, ausgebildet.



Manchmal gelangt man zu seinem Traumberuf über Umwege. So ist es auch bei Xenia Schmähling gewesen. Mit 19 Jahren ist die gebürtige Thüringerin Mutter geworden und widmete sich die ersten zwei Jahre ganz ihrer Tochter. Nach der Elternzeit wollte sie unbedingt arbeiten. Über das Job Center erfuhr sie von der Ausbildungsstelle als Lebensmittelfachverkäuferin bei der Metzgerei Oskar Zeeb. Nach nur einem Tag Probearbeiten war für sie klar, dass sie die Ausbildung gerne in Angriff nehmen würde. Scheu vor Wurst- und Fleischwaren hatte sie nicht, wuchs sie doch in einer Metzgersfamilie mit eigener Hausschlachtung und der Herstellung von Wurstwaren auf. Einzige Hürde, die für sie keine war: Ihre kleine Tochter. Doch weil auch die Oskar Zeeb GmbH angetan von der jungen Frau war, einigte man sich auf eine Teilzeitausbildung, damit die junge Mutter auch genügend Zeit für Tochter und Ausbildung gleichermaßen hätte.



„An diesem Beruf liebe ich einfach alles. Doch am meisten macht mir der Kundenkontakt Spaß. Der Austausch an der Theke, der Plausch und die Empfehlungen, aber auch die handwerklichen Arbeiten wie das Arrangieren von Wurstplatten oder das Belegen von Brötchen – ein Tag ohne Metzgerstheke ist ein verlorener Tag für mich“, beschreibt die Auszubildende ihren Arbeitsalltag. Auch Filialleiterin Rosi Henes ist mehr als nur zufrieden mit der 24-Jährigen: „Sie ist zuverlässig, springt gerne für Ihre Kolleginnen und Kollegen ein und steht 100 Prozent hinter den Produkten unserer Firma. Zudem ist sie neugierig, immer bemüht Neues zu lernen und ist fachlich oftmals schon weiter als manch ausgelernte Verkäuferin.“ Und das obwohl aufgrund der Corona-Pandemie keine ÜBA und keine Zwischenprüfung stattfinden konnte. Xenia Schmähling ist trotzdem eine 1er-Kandidatin. Und wenn im August dieses Jahres ihre Gesellenprüfung ansteht, ist ihre Ausbilderin Josefine Birkle-Kurz davon überzeugt, dass sie diese zur vollsten Zufriedenheit ablegen wird: „Wir möchten Xenia nach der Ausbildung sehr gerne weiterbeschäftigen, fördern und weiterbilden. Die junge Frau ist ehrgeizig und hat bewiesen, dass eine Ausbildung trotz Kind zu bewältigen ist. Sie ist ein Vorbild für viele junge Menschen.“



Bei der 1926 gegründeten Oskar Zeeb GmbH fühle sie sich wohl, so Xenia Schmähling. Ein Bonusprogramm für Pünktlichkeit, zuverlässige Berichtsheftführung, gute Noten dienen den Azubis als Ansporn – ein Leichtes für Xenia. Auch Workshops zu verschiedenen Themen oder Grillevents und Ausflüge stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl der 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 28 Filialen. Seit 2003 wurden 204 junge Menschen bei Zeeb ausgebildet, viele sind seit der Ausbildung im Unternehmen beschäftigt.

