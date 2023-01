Weiterbildungsteams der Bildungsakademien spenden für kranke Kinder und Jugendliche

Die Weiterbildungsteams der Bildungsakademien Reutlingen, Sigmaringen und Tübingen der Handwerkskammer Reutlingen verzichteten auch im vergangenen Jahr wieder auf Weihnachtsgeschenke für ihre Dozentinnen, Dozenten und Partner und spendeten stattdessen Geld an die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin – an die pädiatrische palliative Lebensbegleitung und Netzwerkarbeit, PALUNA.



PALUNA begleitet Kinder und Jugendliche mit lebensbedrohlichen oder lebenslimitierenden Erkrankungen und ihre Familien ambulant mit regelmäßigen Hausbesuchen. Kindern, die an komplexen, schwer zu behandelnden Symptomen wie Atemnot, Schmerzen oder schwerer Unruhe leiden, kann so schnell geholfen und Fahrten in die Klinik erspart werden. Die „Stiftung für kranke Kinder“ unterstützt dieses wichtige Angebot.



Vergangene Woche besuchte Dr. Astrid Kimmig, die Teamleiterin und ärztliche Leiterin die Bildungsakademie Tübingen, um den Spendenscheck in Höhe von 1.500 Euro von Bernd Zürker, Leiter der Fort- und Weiterbildung der Bildungsakademien, entgegenzunehmen. Dabei berichtete sie von der Palliativbetreuung. „Als Klinik der Maximalversorgung haben wir das Ziel, schwer kranke Kinder und ihre Familien bestmöglich zu behandeln, zu beraten und zu begleiten. Vieles ist dabei nur mit Hilfe von Spenden realisierbar“, erklärte Kimmig. „Besonders eine kindgerechte und spezialisierte Ausstattung, Hilfen zur Krankheits- und Krisenbewältigung oder die unmittelbare Unterstützung von Familien kranker Kinder und Jugendlicher in Notlagen sind auf Spendenmittel angewiesen.“ Sie freue sich deshalb sehr über diese wichtige Hilfe, so Kimmig. Sie dankte der Handwerkskammer Reutlingen und ihren Weiterbildungseinrichtungen für ihre Bereitschaft, die schwerstkranken Kinder und ihre Familien zu unterstützen.