Lorenz Engisch ist Lehrling des Monats August

Der 22-Jährige absolviert seine Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik bei der Elektrogesellschaft Werner Maier mbH in Alpirsbach. Seit seinem Ausbildungsbeginn beeindruckt er durch exzellente Leistungen, außergewöhnliches Engagement und eine bemerkenswerte persönliche wie fachliche Entwicklung.



Mit dem Abitur in der Tasche startete Engisch seine Ausbildung und bewies früh besonderen Ehrgeiz: Die reguläre Ausbildungszeit von dreieinhalb Jahren verkürzte er aufgrund seines Abiturs zunächst auf zweieinhalb Jahre – und dank konstant hervorragender Leistungen schließt er seine Lehre Ende August sogar nach nur 24 Monaten ab. „Lorenz ist ein echtes Ausnahmetalent. Er arbeitet selbstständig, übernimmt Verantwortung und wird von Kollegen und Ausbildern gleichermaßen geschätzt“, betont Geschäftsführer Utz Schneider.



Ein Höhepunkt seiner Ausbildung war ein vierwöchiges Auslandspraktikum in Irland im Frühjahr 2024. Dort sammelte Lorenz nicht nur wertvolle fachliche Erfahrungen in einem internationalen Umfeld, sondern vertiefte auch seine Englischkenntnisse und bewies Offenheit für andere Kulturen. Für sein Engagement wurde er für den renommierten euRobi-Stifterpreis der Europäischen Bewegung Baden-Württemberg e.V. nominiert – eine Auszeichnung für Auszubildende, die sich in besonderer Weise für den europäischen Gedanken einsetzen.



Auch im betrieblichen Alltag überzeugt der junge Mann mit Teamgeist, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Er übernimmt anspruchsvolle Aufgaben eigenständig und trägt so maßgeblich zum Erfolg seines Teams bei. Seine Kolleginnen und Kollegen schätzen besonders seine Hilfsbereitschaft und die Fähigkeit, auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren.



Seine Ausbildung beschreibt Lorenz als vielseitig und spannend: „Die Arbeit mit moderner Technik und der direkte Kontakt zu Kunden machen meinen Beruf abwechslungsreich. Besonders gefällt mir, dass ich meine theoretischen Kenntnisse direkt in der Praxis anwenden kann und immer wieder Neues dazulerne.“ Neben seinem beruflichen Engagement ist Lorenz auch privat vielseitig interessiert und engagiert sich für den Austausch mit anderen Kulturen. Er liebt die Natur, angelt, geht wandern und spielt aktiv Fußball.



Wie es nach der Ausbildung für den 22-jährigen jungen Mann weitergeht, ist noch offen. Eine Weiterbildung steht auf jeden Fall auf seiner Liste – und langfristig natürlich der Meister. Was allerdings für ihn klar ist, dass er auf jeden Fall im Handwerk bleiben möchte. „Ein Studium oder eine Tätigkeit in der Industrie kommt für mich nicht infrage. Ich liebe es, mit meinen Händen und meiner Kraft etwas zu bewirken, etwas aufzubauen“, sagt der Auszubildende.



Mit der Auszeichnung „Lehrling des Monats“ würdigt die Handwerkskammer Reutlingen nicht nur Lorenz’ herausragende Leistungen im Betrieb und in der Berufsschule, sondern auch seine Vorbildfunktion für andere Auszubildende. Die Ehrung soll junge Menschen motivieren, eine Ausbildung im Handwerk zu beginnen und sich mit Engagement, Lernbereitschaft und Teamgeist einzubringen.



Die Elektrogesellschaft Werner Maier mbH beschäftigt am Standort Alpirsbach zahlreiche Fachkräfte und Auszubildende und setzt auf eine praxisnahe, zukunftsorientierte Ausbildung. „Wir sind stolz auf Lorenz und überzeugt, dass er ein Gewinn für das Handwerk und die gesamte Region ist“, so Geschäftsführer Utz Schneider.



Zur Auszeichnung „Lehrling des Monats“



Die Auszeichnung wird seit Dezember 2014 vergeben. Vorgeschlagen werden können solche Auszubildende, die sich durch besonders gute Leistungen im Betrieb, in der Berufsschule und auch in der überbetrieblichen Ausbildung sowie ganz allgemein durch Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit, Kundenorientierung, Teamfähigkeit und Belastbarkeit auszeichnen. Mit der Auszeichnung zum „Lehrling des Monats“ soll der Vorbildcharakter von jungen Erwachsenen hervorgehoben werden. Sie dient als Ansporn für andere, eine Ausbildung im Handwerk zu beginnen. Besonders gewürdigt werden kann darüber hinaus beispielsweise auch ein über die Ausbildung hinausgehendes ehrenamtliches Engagement. Kurzum: Gesucht werden junge Persönlichkeiten, die in besonderer Weise geeignet sind, Vorbild für andere Lehrlinge und „Werbeträger“ für eine handwerkliche Ausbildung zu sein. Im Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen werden von den 13.900 Handwerksbetrieben zurzeit über 4.200 Lehrlinge ausgebildet.

