Jacob Bodenmüller aus Trillfingen ist Lehrling des Monats Oktober

Die Handwerkskammer Reutlingen hat Jacob Bodenmüller aus Trillfingen als "Lehrling des Monats Oktober" ausgezeichnet. Der 20-Jährige wird im zweiten Lehrjahr im Familienbetrieb Bodenmüller GmbH & Co. KG in Haigerloch als Maurer ausgebildet.



Bereits als kleines Kind begleitete Jacob seinen Vater Joachim Bodenmüller auf Baustellen und schaute ihm fasziniert bei der Arbeit zu. Diese frühen Erfahrungen weckten wohl in ihm die Leidenschaft für das Bauhandwerk. „Ich erinnere mich noch gut, wie ich mit meinem Papa über die Baustellen lief und in großen Maschinen wie Baggern, Radlagern und LKW saß, obwohl meine Füße nicht bis an die Pedale reichten und mich unheimlich stolz fühlte“, erzählt der 20-Jährige. Zunächst aber machte er Abitur, auch mit dem Hintergedanken, nach einer Ausbildung ein Studium draufsatteln zu können. Nach einem Praktikum bei einem Bauingenieur entschloss er sich, eine Ausbildung als Mauer zu beginnen – als Abiturient mit einer Ausbildungszeitverkürzung.



Mit seinem Lehrbeginn im Familienbetrieb hat der junge Mann nicht nur seinen Traum, sondern auch die Werte von handwerklicher Tradition und Teamgeist verinnerlicht. Unter der Anleitung erfahrener Maurermeister, auch der seines Vaters, lernt er die Kunst des Bauens – vom Mischen des Mörtels bis hin zum Errichten stabiler Wände. „Es ist ein tolles Gefühl, wenn man sieht, wie aus einem Plan ein richtiges Gebäude entsteht“, so Jacob Bodenmüller, der jeden Tag vor herausfordernden, anspruchsvollen und abwechslungsreichen Aufgaben und Arbeiten steht. „Wir bauen moderne Häuser, führen Renovierungsarbeiten aus und sind auch im Rohrleitungsbau tätig. Auch gefällt mir die ganzjährige, körperliche Arbeit an der frischen Luft“. Jacobs aktuelle Arbeiten im Betrieb sind vielfältig, sie reichen von Mauern, Schalen, Betonieren bis hin zu Tiefbau und Kanalarbeiten mit Bagger und Maschinen.



Der Familienbetrieb Bodenmüller legt großen Wert auf die Ausbildung junger Menschen. „Es ist uns wichtig, die nächste Generation an Handwerkern auszubilden und gleichzeitig unsere Traditionen zu bewahren“, erklärt Jacobs Vater. „Wir freuen uns, dass Jacob diese Leidenschaft mit uns teilt und das Handwerk in die Zukunft trägt.“ Papa Bodenmüller möchte seinen Sohn nicht in den Himmel loben, aber sein Engagement, seine Leidenschaft für den Beruf, seine Zuverlässigkeit und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, machen ihn jedoch zu einem Glückgriff für die Firma. Super Noten zwischen 1,0 und 1,5 in der Berufsschule und der überbetrieblichen Ausbildung sind für Jacob Bodenmüller selbstverständlich, so auch sein ehrenamtliches Engagement im Ausschuss des Jugendhauses Tresor und des Narrenvereins Trillfingen.



Mit seinem Enthusiasmus und seinem handwerklichen Geschick hat der 20-jährige Trillfinger bereits viele Herzen gewonnen – nicht nur die seiner Familie, sondern auch die seiner Kolleginnen, Kollegen und Kunden. Er ist überzeugt: „Ich möchte die Werte und das Wissen, das ich hier lerne, eines Tages auch an die nächste Generation weitergeben.“ Zunächst möchte er jedoch seine Ausbildung erfolgreich abschließen – im November steht die Gesellenprüfung an – und anschließend mit dem Studium zum Bauingenieur beginnen.



Die Bodenmüller GmbH & Co. KG ist ein Bauunternehmen mit Tradition in der dritten Generation. Bereits seit 1954 – dieses Jahr steht das 70-jährige Firmenjubiläum an – liefert Bodenmüller qualitative Arbeit in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Kanalarbeiten und der Gestaltung von Außenanlagen. Der Handwerksbetrieb blickt optimistisch in die Zukunft, mit Jacob an Bord, der die Leidenschaft für das Bauhandwerk in die nächste Generation trägt.



Zur Auszeichnung „Lehrling des Monats“



Die Auszeichnung wird seit Dezember 2014 vergeben. Vorgeschlagen werden können solche Auszubildende, die sich durch besonders gute Leistungen im Betrieb, in der Berufsschule und auch in der überbetrieblichen Ausbildung sowie ganz allgemein durch Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit, Kundenorientierung, Teamfähigkeit und Belastbarkeit auszeichnen. Mit der Auszeichnung zum „Lehrling des Monats“ soll der Vorbildcharakter von jungen Erwachsenen hervorgehoben werden. Sie dient als Ansporn für andere, eine Ausbildung im Handwerk zu beginnen. Besonders gewürdigt werden kann darüber hinaus beispielsweise auch ein über die Ausbildung hinausgehendes ehrenamtliches Engagement. Kurzum: Gesucht werden junge Persönlichkeiten, die in besonderer Weise geeignet sind, Vorbild für andere Lehrlinge und „Werbeträger“ für eine handwerkliche Ausbildung zu sein. Im Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen werden von den 13.800 Handwerksbetrieben zurzeit über 4.200 Lehrlinge ausgebildet.

