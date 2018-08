Tag des Handwerks am 15. September: In Oranienburg wird in diesem Jahr die Vielfalt des Handwerks präsentiert

Passender und schöner könnte die Kulisse des diesjährigen Tags des Handwerks am 15. September kaum sein: Auf dem Schlossplatz in Oranienburg – mit dem ältesten Barockschloss in der Mark Brandenburg im Rücken –Nicht nur die Party-Highlights stehen fest. Auch die Aktionsflächen an den rund 30 Infoständen auf dem Oranienburger Schlossplatz versprechen vielfältiges Handwerk. Für jeden ist etwas dabei. Handwerk zum Mitmachen pur, spannende Ausprobieraktionen, Regionales und Handgemachtes! Das Handwerk stellt seine attraktiven Ausbildungsberufe vor: Man kann erproben und testen, ob das Handwerk das Richtige für eine berufliche Zukunft ist. Ob mit den Lehrlingen des Maurerhandwerks in Zunftkleidung auf einer Minibaustelle, beim Showmauern oder Showpflastern gemeinsam mit dem Lehrbauhof Oranienburg, bei einem virtuellen Rundgang durch ein Smarthome, beim Holzdrechseln, Keramik bemalen, Solarflieger-Bau oder einem Stylingquickie der Friseure…In der rollenden Backstube eines Oldtimer-Doppeldecker-Backbusses backen Kinder gemeinsam mit Bäckern der Region. Selfies gibt es mit dem Bäckman, der zudem Wissenswertes zum Brot vermittelt. Ob beim Brotbingo oder bei den sprichwörtlichen Glücksbringern des Schornsteinfegerhandwerks – das Handwerk ist bestens vorbereitet, um einen ausführlichen Ein- und Überblick in die rund 130 spannenden Ausbildungsberufe im Handwerk zu bieten.Der Aktionstag findet unter dem Motto „Für diesen Moment geben wir alles“ statt. Denn der Arbeitsalltag von Handwerkerinnen und Handwerkern wartet mit vielen Stolzmomenten auf. „Am Ende eines Tages haben wir die Ergebnisse unserer Arbeit vor Augen – ob ein neues Produkt, ein gelöstes Problem, einen zufriedenen Kunden oder einen Auszubildenden, der Neues gelernt hat. Diese Erfolgserlebnisse zeichnen das Handwerk besonders aus. Deswegen laden wir am 15. September junge Menschen und ihre Familien ein, herauszufinden, ob auch ihre berufliche Erfüllung im Handwerk steckt“, sagt Handwerkskammerpräsident Robert Wüst, der das Fest auch offiziell eröffnen wird.Der Tag des Handwerks ist traditionell ein Fest für die ganze Familie. Deshalb wurde an sie ebenso gedacht, wie an die Schüler und Schülerinnen der Region. Für alle Altersgruppen haben die Veranstalter etwas vorbereitet: Die Besucher lernen die Karriere-Leiter des Handwerks – von der Ausbildung bis zur Meister-qualifikation – kennen und erfahren mehr über die Vielfalt und Kreativität der Betriebe in ihrer Nähe. Und auch wenn die Fußball-WM schon längst Geschichte ist, dass fußballerische Talent ist beim Handwerkskicker noch einmal gefragt.Auf der Antenne-Brandenburg-Bühne sorgtfür viel Informationen und Wissenswertes rund um´s Handwerk. Er plaudert mit echten Macherinnen und Machern im Handwerk sowie mit dem, der in der Serie den Handwerker „Paul“ spielt. Für musikalische Unterhaltung sorgen u.a. diemit ihrem Saxophon und „im Rahmen ihrer 25-jährigen Jubiläumstour.75 Gesellinnen und Gesellen erhalten an diesem Tag auch ihre Gesellenbriefe. Auf dem Fest erleben die Gäste hautnah, wie es sich anfühlt, wenn rund 70 junge Handwerker und Handwerkerinnen aus sieben Gewerken ins Berufsleben starten. Um 12 Uhr findet ihre offizielle Gesellenfreisprechung statt.überreichen an die jungen Gesellinnen und Gesellen die Prüfungszeugnisse und Gesellenbriefe auf der Hauptbühne.Antenne Brandenburg ist in diesem Jahr zum zweiten Mal der Medienpartner vom Tag des Handwerks. https://www.hwk-potsdam.de/tagdeshandwerks2018 und https://www.hwk-potsdam.de/tagdeshandwerks2018-Programm Der Tag des Handwerks rückt bereits zum achten Mal die Bedeutung der Handwerksbranche in den Fokus der Öffentlichkeit: Mit rund 5,5 Millionen Beschäftigten und rund einer Million Betriebe ist das Handwerk die „Die Wirtschaftsmacht. Von nebenan.“