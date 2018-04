Handwerkskammer Potsdam informiert zu Jubiläen im Monat Mai

Betriebsjubiläen



55-jähriges Bestehen

Friseurmeister Peter Wiedenhöft, Baruth/Mark, 1. Mai



40-jähriges Bestehen

Autohaus Uwe Lambeck GmbH, Bergfelde, 1. Mai



Dachdeckermeisterbetrieb H. und R. Quappe, Blankenfelde-Mahlow, 1. Mai



Steinmetzmeister Michael Gutjahr, Jüterbog, 1. Mai



Informationstechnikermeister Dirk Gäbler, Potsdam, 2. Mai



35-jähriges Bestehen

Glasermeister Ralf Bochow, Rangsdorf, 25. Mai



30-jähriges Bestehen

SIK-Holzgestaltungs GmbH, Niedergörsdorf, 1. Mai



Meisterjubiläen



55 Jahre Meister

Friseurmeister Peter Wiedenhöft, Baruth/Mark, 20. Mai



50 Jahre Meister

Maurermeister Mathias Kleemann, Kleinmachnow, 13. Mai



Maurermeister Peter Neumann, Luckenwalde, 15. Mai



40 Jahre Meister

Klempner- und Installateurmeister Karl-Heinz Baer, Jüterbog, 29. Mai



30 Jahre Meister

Dachdeckermeister Georg Hochholzer, Rangsdorf, 10. Mai



25 Jahre Meister

Klempnermeister Matthias Kliesener, Trebbin, 5. Mai



Steinmetzen- und Steinbildhauermeister Andreas Kahl, Brück, 8. Mai



Elektroinstallateurmeiser Hartmut Weckwerth, Halenbeck-Rohlsdorf, 14. Mai



Schornsteinfegermeister Harald Schulz, Baruth/Mark, 14. Mai



Elektroinstallateurmeister Uwe Gerlach, Luckenwalde, 14. Mai



Tischlermeister Dirk Schenkel, Potsdam, 22. Mai



Tischlermeister Thomas Gänserich, Potsdam/OT Fahrland, 22. Mai



Kfz-Mechanikermeister Bernd Papke, Triglitz, 22. Mai



Maler- und Lackierermeister Jens Aschenbach, Großbeeren, 22. Mai



Tischlermeister Jürgen Fechner, Luckenwalde, 22. Mai



Tischlermeister Rene Weinland, Nuthe-Urstromtal, 22. Mai



Elektroinstallateurmeister Michael Winkler, Zehdenick, 25. Mai



Maler- und Lackierermeister Bernd Schliebner, Am Mellensee, 28. Mai

Handwerkskammer Potsdam

Die Handwerkskammer (HWK) Potsdam ist eine als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisierte Selbstverwaltungseinrichtung für die Landkreise Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Prignitz, Teltow-Fläming und die kreisfreien Städte Potsdam und Brandenburg an der Havel. Sie ist die Interessenvertretung von rund 17.300 Mitgliedsbetrieben und ihren mehr als 70.500 Beschäftigten in über 150 Gewerken.



Die HWK Potsdam setzt sich für die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Handwerksbranche ein, bündelt die Kräfte und Gemeinsamkeiten des Handwerks und bietet ihren Mitgliedsbetrieben zahlreiche Unterstützungen bei wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen. Zu den Mitgliedsunternehmen gehören Handwerksbetriebe aller Branchen; vor allem aus dem Bau- und Ausbaugewerbe, Elektro und Metall, Holz, Bekleidung und Textil, Gesundheit, Reinigung sowie Nahrungsmittel.



Die HWK Potsdam bietet in ihrem Zentrum für Gewerbeförderung in Götz umfangreiche Angebote für die Weiterbildung im westbrandenburgischen Handwerk und führt in den dortigen Lehrwerkstätten auch die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung durch. Sie ist zuständig für Gesellen-, Meister- und Fortbildungsprüfungen im Handwerk.





