Ausgewählte presseöffentliche Termine und Veranstaltungen des Handwerks und der Handwerkskammer Potsdam im Monat November

Für Ihre bessere Planung übermitteln wir Ihnen einen Überblick zu aktuellen presseöffentlichen Terminen der Handwerkskammer Potsdam für den Monat November 2017.



2. November

Eva Gatzky, Abteilungsleiterin Berufsbildung, informiert im Rahmen der Pressekonferenz der Arbeitsagentur zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt auch zu aktuellen Zahlen und Ergebnissen aus dem westbrandenburgischen Handwerk

Termin: Donnerstag, 2. November 2017, Beginn: 10 Uhr

Veranstaltungsort: Hotel Steigenberger Sanssouci, Allee nach Sanssouci 1, 14471 Potsdam



6. November

Robert Wüst, Präsident der Handwerkskammer Potsdam und Vizepräsident Burghard Ehlert, zeichnet 6 verdiente Handwerker der Kreishandwerkerschaft Potsdam mit der Silbernen, Goldenen Ehrennadel sowie dem Goldenen Ehrenzeichen für ihr ehrenamtliches Ehrenamt im Dienste des Handwerks aus.

Termin: Donnerstag, 6. November 2017, Beginn: 17 Uhr

Veranstaltungsort: Märkisches Gildehaus, Schwielowseestraße 58, 14548 Schwielowsee

Verkehrshinweis: Seit dem 4. September 2017 ist die Templiner Straße zwischen Potsdam und Caputh in beiden Fahrtrichtungen wegen Sanierungsarbeiten voll gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich ein Jahr. Die Umleitung erfolgt über die Bundesstraße B2 und Michendorf.



8. November

"Vorstand vor Ort" in der Region Prignitz: Der Vorstand der Handwerkskammer Potsdam besucht viermal im Jahr Mitgliedsbetriebe in den verschiedenen Regionen des Kammerbezirks. Im November geht es zu Handwerksbetrieben der Region Prignitz

Terminablauf und nähere Informationen erhalten Sie mit einer gesonderten Presseeinladung.



9. November

Die Handwerkskammer Potsdam zeichnet gemeinsam mit der Bildungsministerin des Landes Brandenburg, Britta Ernst, in einer Festveranstaltung im Rahmen des Wettbewerbs "Profis leisten was" 10 Kammersieger und 10 Landessieger als beste junge Gesellen in 20 Gewerken aus.

Termin: Donnerstag, 9. November, 16:00 Uhr

Veranstaltungsort: Zentrum für Gewerbeförderung Götz, Am Mühlenberg 15, 14550 Groß Kreutz OT Götz



10. November

Wirtschaftsminister Albrecht Gerber besucht im Rahmen seiner Regionalreise mit dem Meisterbetrieb "Schmiedel-Haustechnik" in Fehrbellin auch einen Handwerksbetrieb aus dem Kammerbezirk Potsdam

Termin: Freitag, 10. November 2017, Beginn: 12.30 Uhr

Veranstaltungsort: Firma Schmiedel-Haustechnik, Ruppiner Straße 8, 16833 Fehrbellin



10. November

Verleihung des Zukunftspreises Brandenburg. Der Zukunftspreis Brandenburg würdigt besondere unternehmerische Leistungen von Unternehmen mit Sitz oder Betriebsstätte im Land Brandenburg. Ausgezeichnet werden in diesem Jahr sechs Preisträger. Mit der Kniesche Orthopädietechnik GmbH Handwerksbetriebe aus dem Kammerbezirk Potsdam vertreten.

Termin: Freitag, 10. November 2017, 17:00 bis 22:00 Uhr

Veranstaltungsort: Schloss Neuhardenberg, Schinkelplatz, 15320 Neuhardenberg



11. November

5. Berlin-Brandenburger Gesellentag

"Starke Selbstverwaltung - starkes Handwerk"

Eine Gemeinschaftsveranstaltung des DGB Bezirks Berlin-Brandenburg und der Handwerkskammern Berlin, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam.

Termin: Samstag, 11. November 2017, 10:00 bis 13:00 Uhr

Veranstaltungsort: Mensa im Bildungs- und Innovationszentrum (BIZWA), Wandlitzer Chaussee 41, 16321 Bernau bei Berlin



15. November

3. Nachfolgeforum Westbrandenburg

Eine Unternehmensnachfolge betrifft in den kommenden Jahren eine Vielzahl von Unternehmen auch im Handwerk. Im Rahmen der Veranstaltung gibt Petra Müller, Geschäftsführerin der Metallbau Maserowski GmbH, aus Brandenburg an der Havel Einblick in ihre eigenen Erfahrungen zu diesem Thema.

Termin: Mittwoch, 15. November 2017, 17:00 bis 20:00 Uhr

Veranstaltungsort: Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel, Friedrich-Franz-Straße 19, 14770 Brandenburg an der Havel



16. November

Auszeichnung des Azubis des Monats November

Der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam, Ralph Bührig, zeichnet den Azubis des Monats November in seinem Lehrbetrieb für seine hervorragende Ausbildungsleistung aus.

Termin und Veranstaltungsort folgen mit gesonderter Presseeinladung



18. November

Meisterfeier 2017 im Dorint Hotel

Knapp 200 Meisterabsolventen des Jahrgangs 2017 erhalten ihre Meisterbriefe auf der traditionellen großen Meisterfeier in Potsdam.

Termin: Samstag, 18. November 2017, 10:00 bis 12:00 Uhr

Veranstaltungsort: Dorint Hotel Potsdam, Jägerallee 20, 14469 Potsdam



18. November

5. Parentum Potsdam

Die Ausbildungsberater der Handwerkskammer Potsdam beraten Eltern und SchülerInnen im Rahmen der Messe kostenfrei zu den Perspektiven im Handwerk, geben Einblick in über 130 Ausbildungsberufe im Handwerk, stellen Kontakte zu Betrieben her und checken Bewerbungsunterlagen.

Termin: Samstag, 18. November 2017, 10:00 bis 14:00 Uhr

Veranstaltungsort: OSZ Technik Potsdam, Jägerallee 23 a, 14469 Potsdam



20. November

"Handgemacht mit Lust und Liebe - Genuss Made in Brandenburg!". Der Präsident der Handwerkskammer Potsdam, Robert Wüst, nimmt am 2. pro agro Genussabend, einem Netzwerktreffen der Agrar-und Ernährungswirtschaft, Politik und Medien, teil.

Termin: Montag, 20. November 2017, 18:00 bis 22:00 Uhr

Veranstaltungsort: Vertretung des Landes Brandenburg beim Bund, In den Ministergärten, 10117 Berlin





