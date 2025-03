Zu dem Ausbilder werden, an den sich Azubis auch später noch gerne zurückerinnern

Wer Wissen weitergeben will, muss dafür erst mal selbst die Schulbank drücken. Das ist im Handwerk nicht anders. Der Bildungsservice der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet mit dem „Ausbilderschein nach AEVO“ (Ausbilder-Eignungsverordnung) einen Weiterbildungslehrgang an, der Handwerkerinnen und Handwerker fit macht, um junge Talente auszubilden und ihnen einen gelungenen Start ins Berufsleben zu ermöglichen. „Mit dem Schein erwirbt man die Berechtigung, eigenes Wissen weiterzugeben, und startet zudem den Turbo für die eigene berufliche Karriere, denn der Abschluss zählt auch als Teil IV der Meisterprüfung. Man erhält also ein echtes Upgrade für den Lebenslauf“, so Sandra Taubert vom Bildungsservice der Kammer.



Gelehrt wird alles, was es braucht, um Azubis professionell und auf Augenhöhe auszubilden. Es geht um die Planung und Vorbereitung der Ausbildung genauso wie um den Ablauf bis hin zu den Prüfungen. Auch das Einstellen von Lehrlingen, Motivation und Förderung werden besprochen. „Der Ausbilderschein ist mehr als nur ein Zertifikat“, sagt Sandra Taubert. „Mit der AEVO-Qualifikation beweisen Absolventen, dass sie nicht nur fachliche, sondern auch pädagogische Kompetenz haben.“



Der Kurs beinhaltet 90 Unterrichtsstunden an elf Tagen, unterteilt in drei Blöcken vom 19. bis 23. Mai 2025, 14. bis 21. Juni 2025 (ausgenommen Feiertage) und 3. bis 4. Juli 2025, jeweils von 9 bis 16 Uhr. Die Prüfungsteile sind am 28. Juni 2025 für den schriftlichen Teil sowie am 11. Juli für den praktischen Teil vorgesehen.



Informationen – auch zu Fördermöglichkeiten – sowie Anmeldung bis zum 5. Mai 2025 bei Sandra Taubert, Bildungsservice der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon: 0621 18002-296, E-Mail: sandra.taubert@hwk-mannheim.de.

