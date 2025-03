Zimmerermeister Julius Rieger gewinnt Wahl zur Persönlichkeit des Jahres im Handwerk

Der Heidelberger Zimmerermeister Julius Rieger wurde von den Besuchern des Gründungsportals www.selbstaendig-im-handwerk.de zur „Persönlichkeit des Jahres“ 2024 gewählt. Wie die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald mitteilt, wurde dem jungen Handwerksmeister damit eine weitere Bestätigung seiner engagierten Leistung zuteil, nachdem er im vergangenen Jahr bereits einen Monatssieg für sich erringen konnte. Im September erst hatte ihm Kammerpräsident Klaus Hofmann Urkunde und Medaille als Auszeichnung zur „Persönlichkeit im Handwerk“ überreicht. Nun haben ihn die User der Website, die von den baden-württembergischen Handwerkskammern getragen wird, mit ihren Stimmen klar zum Jahressieger gekürt.Die Auszeichnung als „Persönlichkeit des Jahres“ unterstreicht die herausragende Leistung von Julius Rieger und sein Engagement für das Handwerk. Erst im April 2024 hatte sich der Heidelberger seinen Traum von der Selbständigkeit erfüllt und eine eigene Zimmerei gegründet. Getrieben von seiner Leidenschaft für Holz und handwerkliches Arbeiten sowie dem Wunsch, eigene kreative Ideen umzusetzen, etablierte er in kürzester Zeit ein erfolgreiches Unternehmen. „Ich wollte meine kreativen Ideen und Lösungen verwirklichen und meinen eigenen Stil entwickeln“, so Julius Rieger. Besonders der regionale Bezug ist ihm wichtig: „Als Zimmerermeister möchte ich Heidelberg aktiv mitgestalten und die Schönheit und Vielfalt der Region bewahren.“Sein Unternehmen verbindet traditionelle Handwerkskunst mit moderner Technik, um höchste Qualität zu bieten. Mit Sorgfalt und Präzision setzt er Projekte um, pflegt eine offene Kommunikation mit Kunden und Mitarbeitern und steht für ehrliches Handwerk. Rieger Holzbau bietet eine breite Palette an Dienstleistungen an, die von Dachstühlen über Sanierungen bis hin zu Carports und Holzfassaden reicht.Christiane Zieher, Beraterin bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, hebt die Zielstrebigkeit des jungen Handwerkers hervor: „Bereits ein Jahr nach seiner Meisterprüfung hat Julius Rieger mit nur 24 Jahren seinen eigenen Zimmereibetrieb gegründet und gleich einen Mitarbeiter angestellt. Er setzt seine Ideen konsequent um und lebt sein Handwerk mit Begeisterung. Er ist ein echter Gewinn für das Handwerk und die Region.“Mit dem Siegel „Persönlichkeit im Handwerk“ zeichnen die acht Handwerkskammern Baden-Württembergs auf der Plattform „Selbständig-im-Handwerk“ sechsmal im Jahr Handwerkerinnen und Handwerker aus, die besondere Leistungen erbracht haben. Um den Titel der „Persönlichkeit des Jahres“ 2024 durften im Januar 2025 alle Monatssieger des letzten Jahres streiten. Mehr als 1.000 Besucher der Website www.selbstaendig-im-handwerk.de stimmten für ihre Favoriten.Mit der Auszeichnung zur „Persönlichkeit des Jahres“ 2024 wird nicht nur der unternehmerische Erfolg von Julius Rieger gewürdigt, sondern auch sein Beitrag zur Stärkung des regionalen Handwerks. Inzwischen konnten bei Rieger Holzbau weitere Mitarbeitende angestellt und zusätzliche Fahrzeuge und Maschinen angeschafft werden. Das junge Unternehmen beschäftigt heute einen Meister, drei Gesellen sowie zwei Bauhelfer/Monteure. Für die Zukunft plant Julius Rieger, sein Unternehmen weiter auszubauen und noch mehr innovative Holzbauprojekte umzusetzen.