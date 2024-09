Zimmerermeister Julius Rieger aus Heidelberg zur Persönlichkeit im Handwerk gekürt

Die „Persönlichkeit im Handwerk“ in der Kategorie „Gründer:in/Start-up“ kommt aus Heidelberg: Die Besucher des Gründungsportals www.selbstaendig-im-handwerk.de kürten Zimmerermeister Julius Rieger zum Gewinner. Bei einem Treffen in der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald überreichte Präsident Klaus Hofmann mit anerkennenden Worten Urkunde und Medaille an den 25-Jährigen.Es gab viel Verbindendes zwischen dem Kammerpräsidenten, selbst Schreinermeister, und dem jungen Preisträger: Beide arbeiten und schätzen sie den Werkstoff Holz, beide strebten in die Selbständigkeit und beide taten dies zielstrebig in jungen Jahren. Und so erinnerte Klaus Hofmann bei der Preisübergabe auch vieles an seine eigene Vergangenheit. „Ich freue mich sehr, dass Sie diese Anerkennung erfahren“, sagte er und ermutigte zum weiteren Aufbau der eigenen Firma, die Julius Rieger im April 2024 „aus Liebe zum Handwerk“, wie er selbst sagt, gründete. Die Zimmerei in Heidelberg verbindet traditionelles Handwerk mit moderner Technik, um ihren Kunden optimale Ergebnisse zu bieten. „Wir bleiben stets auf dem neuesten Stand der Technik und bieten ehrliche Handwerkskunst und höchste Qualität“, umschreibt es der junge Zimmerermeister selbst. „Jedes Projekt führen wir mit Sorgfalt und Präzision aus, und eine offene Kommunikation mit Kunden und Mitarbeitern ist mir besonders wichtig.“Dass es bald mehr werden, ist eine Zielsetzung. Aktuell sind ein Geselle und ein Helfer im Betrieb beschäftigt. Verstärkung sei jedoch geplant. Und dass er bereits nach so kurzer Zeit einen wachsenden und zufriedenen Kundenstamm habe, mache ihn besonders stolz. Allein schon für den Schritt in die Selbständigkeit kann er stolz sein, fand Präsident Klaus Hofmann. Unterstützung bei der Vorbereitung und Planung erhielt er durch die Existenzgründungsberatung der Handwerkskammer in Mannheim. „Bereits ein Jahr nach der Meisterprüfung hat Julian Rieger mit 24 Jahren, seinen eigenen Zimmereibetrieb realisiert und gleich Mitarbeiter angestellt. Er packt seine Ideen an und setzt diese zielstrebig um“, sagt Christiane Zieher, betriebswirtschaftliche Beraterin der Handwerkskammer. „Man spürt die Leidenschaft für sein Handwerk, wenn er davon spricht, was er in den kommenden Jahren plant. Er ist ein echter Gewinn für das Handwerk und für Heidelberg und Umgebung.“Seine Heimatverbundenheit war ein Antrieb für den 25-Jährigen, seinen eigenen Weg zu gehen. Der regionale Bezug spielt für ihn nämlich eine wichtige Rolle. „Als Zimmerermeister möchte ich Heidelberg aktiv mitgestalten und die Schönheit und Vielfalt der Region bewahren“, sagt er. Hinzu kam der Wunsch, eigene kreative Ideen und Lösungen zu verwirklichen und einen eigenen Stil zu entwickeln. Den hat Julius Rieger aktuell mit Fokus auf Umbau und Sanierung. „Künftig möchte ich aber auch im Neubau zeigen, wie vielseitig Holz sein kann“, sagt er. So sei es ein Ziel, in der Halle vorzuproduzieren, um produktiver und wetterunabhängiger arbeiten und diesen Vorteil an die Kunden weitergeben zu können. Die Begeisterung und Leidenschaft für sein Handwerk ist bei jedem Wort des jungen Zimmerermeisters zu spüren. Genauso wie die Einsatzlust und Zielstrebigkeit. „Ich bin wirklich stolz darauf, als erster in meiner Familie einen Handwerksbetrieb gegründet zu haben, ohne auf bestehende Strukturen zurückgreifen zu können,“ sagt er.Unterstützung erhalten Existenzgründer bei Christiane Zieher, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-155, E-Mail: christiane.zieher@hwk-mannheim.de