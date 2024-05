Zeig’s allen: Der Foto-Wettbewerb der Handwerkskammer startet in die nächste Runde

„Zeig’s allen!“, der Foto-Wettbewerb der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, geht in seine dritte Runde. Seit 2022 sind Handwerkerinnen und Handwerker eingeladen, ihre Gesellen- und Meisterstücke einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen und damit tolle Preise zu gewinnen. Neu in diesem Jahr: Auch Arbeitsergebnisse aus dem handwerklichen Alltag dürfen eingereicht werden. Mitmachen geht ganz einfach: Fotos bis zum 31. August 2024 auf der Website der Handwerkskammer hochladen und Likes sammeln. Gesellen treten dabei gegen Gesellen und Meister gegen Meister an.Die Idee zum Wettbewerb entstand aus einem einfachen Grund: „Jedes Jahr sehen wir außergewöhnliche Arbeiten bei den Gesellen- und Meisterprüfungen und finden es schade, dass sie nicht mehr Menschen bestaunen dürfen“, heißt es bei der Handwerkskammer. Das Niveau bei den praktischen Prüfungen sei äußert hoch. Immer wieder entstünden erstaunliche Arbeiten, mit denen die Prüflinge ihr ganzes Leistungsvermögen unter Beweis stellen. „Gesellen- und Meisterstücke bringen Können und Qualität im Handwerk auf den Punkt und zeigen, wie hochklassig in den verschiedenen Berufen gearbeitet wird“, so das Statement aus der Mannheimer Handwerkskammer. Dabei werde oftmals auch die ganze Breite an Handwerkstechniken sichtbar, die ein Berufsfeld präge. Der Wettbewerb „Zeig’s allen“ soll diesen Highlights handwerklicher Kunst eine Plattform bieten und sie einem breiten Publikum sichtbar machen.Um auch die Handwerksberufe zu berücksichtigen, in denen kein Gesellen- oder Meisterstück gemacht wird, öffnet sich der Wettbewerb in diesem Jahr auch für Arbeiten aus dem handwerklichen Alltag. „Ganz gleich, ob es sich um einen ungewöhnlichen Auftrag handelt, der kniffelig umzusetzen war, oder um eine Arbeit, auf die man besonders stolz ist – einfach davon ein Foto machen und mit anderen teilen“, heißt es aus der Kammer. „Jeden Tag nutzen Menschen die Erzeugnisse handwerklicher Arbeit – der Wettbewerb soll daher zeigen, was Handwerkerinnen und Handwerker tagtäglich leisten.“Gerade dieser Aspekt einte die Gewinnerinnen und Gewinner der letzten Wettbewerbsrunden. Für viele war das Zeigen ihrer Arbeit der Hauptaspekt zum Mitmachen. Dass auch die Chance auf einen Gewinn besteht, sei das Sahnehäubchen obenauf. Auch diesmal hat die Gewinnerin oder der Gewinner – sowohl in der Kategorie der Gesellen als auch in der Gruppe der Meister – die Auswahl unter drei Preisen im Wert von jeweils 300,- Euro.Alle Infos zum Wettbewerb und Upload-Möglichkeit für die Fotos auf www.hwk-mannheim.de/zeigsallen