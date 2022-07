Zeigen, was man drauf hat!

Mit dem Fotowettbewerb „#zeigsallen“ bietet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald allen Absolventen der Gesellen- und Meisterprüfungen eine Plattform, um ihre Arbeiten zu präsentieren und dabei auch noch tolle Preise zu gewinnen. „Wir möchten einem möglichst breiten Publikum zeigen, welch großartige Kreationen bei den Prüfungen entstehen“, sagt Alexander Dirks, Leiter des Geschäftsbereichs III – Meisterprüfung - bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Bis zum 31. August 2022 können Fotos der Gesellen- und Meisterstücke über die Internetseite der Handwerkskammer hochgeladen werden.Eingebettet in die regionale Ausbildungsinitiative mit dem Claim „Das isses!“, ergänzt der Wettbewerb das Bestreben der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, den Nachwuchs verstärkt auf das zukunftsfähige Handwerk aufmerksam zu machen. Die Kampagne für das Handwerk gibt allen an der Ausbildung Beteiligten über verschiedene Kanäle Informationen an die Hand. Dabei geht es auch um die Frage: „Wie erreicht man den Nachwuchs, der im Handwerk so dringend gebraucht wird?“ Die Antwort: am besten direkt, auf Augenhöhe und indem man zeigt, was man zu bieten hat. Dass es da jede Menge vorzuweisen gibt, zeigt sich gerade am Können der Menschen, die in einem Handwerksberuf arbeiten. Gesellen- und Meisterstücke sind ein Ausdruck dafür. Sie bekommen nun im Fotowettbewerb „#zeigsallen“ eine Plattform. Die beiden Geschäftsbereiche Berufsbildung und Meisterprüfung der Kammer haben sich dafür zusammengetan und die Challenge ins Leben gerufen.An dem Wettbewerb teilnehmen können alle, die ihre Gesellenprüfung oder Meisterprüfung über die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald abgelegt haben. Ein Foto des fertigen Gesellen- oder Meisterprüfungsstücks kann bis zum 31. August 2022 auf www.hwk-mannheim.de/zeigsallen hochgeladen werden. Die eingereichten Bilder sind dann im Zeitraum vom 1. bis 30. September 2022 auf der Facebook-Seite der Handwerkskammer zur Abstimmung zu sehen. Wer in dieser Zeit die meisten „Likes“ erhält, gewinnt am Schluss den Wettbewerb. Sowohl auf Gesellen- als auch auf Meisterebene wird ein Preis vergeben.