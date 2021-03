Wir wollen dich - Botschafter des Handwerks gesucht!

Die bundesweite Imagekampagne des deutschen Handwerks, die das Ziel hat, einer breiten Öffentlichkeit die Bedeutung des Handwerks mit seinen unterschiedlichen Gewerken und Berufen zu vermitteln, sucht neue Botschafterinnen und Botschafter, die das Handwerk repräsentieren. Hierfür werden Protagonisten gesucht, die als Handwerkerinnen und Handwerker arbeiten und die bei ihrer Arbeit Sinn und Erfüllung erleben. Gefragt sind etwa Handwerker, bei denen smarte Technologien und Digitalisierung an der Tagesordnung sind, die neue Denkweisen, unkonventionelle Lösungen und nachhaltige Veränderungen angehen oder die gerade in Krisenzeiten ihre Relevanz unter Beweis gestellt haben.Interessierte Handwerkerinnen und Handwerker können sich bis zum 15. April 2021 unter botschafter@handwerk.de melden. Sie sollten in der Zeit vom 17. bis 30. Mai 2021 Zeit mitbringen, um neue Fotos für Plakate und Filme zu produzieren. Unabhängig von dieser Produktion werden das ganze Jahr über spannende Handwerkspersönlichkeiten aus dem Handwerk für Projekte, Aktionen und die Social-Media-Kanäle der Imagekampagne gesucht.Weitere Informationen zur Bewerbung als Kampagnenbotschafter gibt es auf der Homepage der Kammer www.hwk-mannheim.de unter den Begriffen „Presse“ und „Imagekampagne“.