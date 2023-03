Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald lädt in Kooperation mit der IHK Rhein-Neckar sowie den regionalen Volksbanken und der Sparkasse zu einem Infotermin mit dem Thema „Stabwechsel im Unternehmen“ ein. Die Informations- und Netzwerkveranstaltung findet am Mittwoch, 29. März 2023, um 17 Uhr bei der IHK Rhein-Neckar im Haus der Wirtschaft in Mosbach, Oberer Mühlenweg 1/1, statt. „Einen geeigneten Nachfolger zu finden und den Betrieb zu übergeben, in dem so viel Herzblut steckt, ist oftmals schwer“, sagt Christiane Zieher, Unternehmensberaterin bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Gleichzeitig tun andere sich schwer, ein neues Unternehmen zu gründen. Deshalb ist ‚Gründen‘ durch ‚Übernehmen‘ eine Alternative, die sich lohnen kann: Kunden, Mitarbeiter und Räumlichkeiten sind nämlich schon da.“ Die Experten der Kammern erläutern den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie eine Unternehmensnachfolge ablaufen kann und welche Unterstützung sie hierbei erhalten. In einem bunten Mix aus Fachvorträgen und Erfahrungsberichten erhalten Interessierte Antworten auf ihre Fragen rund um die Übergabe oder Übernahme eines Betriebs. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.Weitere Informationen bei Christiane Zieher, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-155 oder E-Mail: christiane.zieher@hwk-mannheim.de . Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist bis zum 22. März 2023 online erforderlich unter ihk.de/rhein-neckar, Suchbegriff 31847.