Wie aus Prinzessinnen und Profi-Fußballern in spe leidenschaftliche Handwerker werden

Jungs wollen Profi-Fußballer werden, wenn sie einmal groß sind. Mädchen am liebsten Prinzessin. Gibt man ihnen aber ein Werkzeug in die Hand, dann sieht es mit dem Berufswunsch ganz schnell anders aus. „Kinder lieben es zu werkeln“, so die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Das sind die Erfahrungen des Kita-Wettbewerbs, der jetzt in seine elfte Auflage startet. Auch die Kindergärten und Handwerksbetriebe der Region sind aufgerufen, wieder mitzumachen.Der Wettbewerb ist für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren gedacht und soll ihnen Handwerksberufe kreativ und spielerisch näherbringen. Und so funktioniert es: „Handwerksbetriebe laden die Kinder der Kita in ihrer Nachbarschaft zu einem Besuch in ihren Betrieb ein“, erläutert die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „An diesem besonderen Tag dürfen die Kids nicht nur zuschauen, sondern auch selbst einmal einen Hammer benutzen, mit der Schaufel arbeiten oder den Teig ausrollen.“ Je nachdem, wo sie eben zu Gast sind. Denn entdecken kann man in jedem Handwerk vieles. Manche Betriebe bringen besondere Anschauungsstücke und das passende Werkzeug dazu auch mit in die Kita. „Auch so herum funktioniert das Miteinander“, heißt es. Letztlich komme es einfach darauf an, Handwerk greifbar, erlebbar und nachvollziehbar zu machen.„Gerade in jungen Jahren finden Kinder Handwerksberufe sehr spannend und haben großen Spaß daran, es auszuprobieren“, sagt auch die Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberaterin der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Hannah Reichenecker. Es sei also eine ideale Gelegenheit für die Handwerksbetriebe der Region, ihrem Handwerk einen Platz in den Köpfen der Kleinen zu sichern und vielleicht zum ersten Berufswunsch zu werden.Im Anschluss an den aufregenden Besuchstag gestalten die Kinder ein Riesenposter, auf dem sie ihre Eindrücke festhalten. Mit diesem Poster können sie sogar etwas gewinnen: nämlich ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro, das allen Landessieger-Kitas winkt und mit dem die Kindertagesstätten ein Kitafest oder einen Projekttag rund um das Thema Handwerk organisieren können. Dazu wird das Poster von den Erzieherinnen und Erziehern abfotografiert und bis zum 15. März 2024 zusammen mit einer kurzen Erläuterung zum Besuch beim Handwerksbetrieb eingesendet. Anschließend bewertet eine Expertenjury mit Vertretern aus Frühpädagogik und Handwerk die besten Poster aus jedem Bundesland und kürt die Landessieger.Kitas und Handwerksbetriebe können die Wettbewerbsunterlagen direkt online unter www.amh-online.de/kita-wettbewerb/ kostenlos bestellen. Informationen zum Wettbewerb gibt es auch unter www.kita-wettbewerb.de oder bei den Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatern der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-0.