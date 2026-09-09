Wettstreit in den Werkstätten: Coole Challenges beim Tag des Handwerks in Mannheim

Wer hat das Zeug, schneller als ein Bäckermeister einen Hefezopf zu flechten? Wer wechselt einen Reifen in Rekordzeit? Und wer schafft es, die schönste Airbrush-Kreation zu gestalten? Beim Tag des Handwerks am Samstag, 19. September, in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald wird es in den Werkstätten sportlich und kreativ. Von 10 bis 16 Uhr erwartet die Besucher in der Gutenbergstraße 49 in Mannheim ein abwechslungsreiches Programm aus Challenges, Mitmach-Aktionen und kreativen Projekten. Der Eintritt ist frei.



Antreten und gewinnen



Sechs verschiedene Challenges verteilen sich über den Tag und die Werkstätten. In der Konditor-Werkstatt treten die Teilnehmer um 15 Uhr beim Flechten eines Drei-Strang-Zopfes gegen den Bäckermeister an. Die Kfz-Werkstatt lädt von 10 bis 16 Uhr zur Boxenstopp-Challenge, bei der Reifen auf Zeit gewechselt werden. In der Elektro-Werkstatt gilt es, eine Abzweigdose zu öffnen, drei Leitungen zu verbinden und alles wieder zu schließen – ebenfalls auf Zeit. Die Fahrzeuglackierer-Werkstatt bietet gleich zwei Wettbewerbe: Bei der Abklebe-Challenge um 13 und 14 Uhr zählt Geschwindigkeit, bei der Airbrush-Challenge ab 10 Uhr Kreativität. Die Siegerehrung für das schönste Airbrush-Bild findet um 15 Uhr statt. In der SHK-Werkstatt schließlich messen sich die Besucher um 11 und 13 Uhr beim Tausch einer Heizungspumpe. Bei allen Challenges winken den Gewinnern kleine Preise.



„Am Tag des Handwerks steht der Spaß am Ausprobieren an erster Stelle. Die Challenges sind eine großartige Möglichkeit, spielerisch zu entdecken, was in einem steckt", sagt Susanne Bäcker-Valerius, zuständig für den Bereich Berufsorientierung bei der Handwerkskammer in Mannheim.



Eichhörnchen zum Mitnehmen



Neben den Wettbewerben bietet das Programm zahlreiche kreative Angebote in zwölf Gewerken. Ein besonderes Highlight ist das gewerkeübergreifende Eichhörnchen-Projekt: In der Elektro-Werkstatt wird das Tierchen aus Kabeln und Steckverbindungen geformt, in der Schreiner-Werkstatt entsteht der dazugehörige Baum, und in der Maler- und Lackierer-Werkstatt bekommt er seinen farblichen Anstrich. Das fertige Kunstwerk darf mit nach Hause genommen werden. Material und Hilfestellung stellt die Handwerkskammer.



Kulinarisch wird der Tag ebenfalls zum Erlebnis: Um 11 und um 14 Uhr zeigt die Konditor-Werkstatt bei der Vorführung „Viva el Gelato", wie italienisches Eis hergestellt wird. Die Verkostung ist selbstverständlich Teil des Programms.



Handwerk ist Leidenschaft



„Wir möchten zeigen, dass Handwerk nicht nur Beruf, sondern auch Leidenschaft und Kreativität bedeutet. Wer einmal in unsere Werkstätten kommt, merkt schnell, wie vielfältig die Möglichkeiten sind", erklärt Geschäftsführer Marcus Braunert, Leiter der Bildungsakademie der Handwerkskammer. Für das leibliche Wohl sorgen Snacks und Getränke aus dem Food-Truck im Hof oder vom Coffee-Bike, DJ Febo begleitet den Tag musikalisch. Weitere Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten und offenen Lehrstellen in der Region stehen vor Ort ebenfalls bereit.

(lifePR) (