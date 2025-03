Wenn es an Fachkräften im Inland fehlt: Indien und Nepal wollen dem Handwerk helfen

Der Fachkräftemangel stellt viele Handwerksbetriebe vor große Herausforderungen. Ein Baustein beim Bewältigen des Problems kann internationales Recruiting sein. Wie die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald mitteilt, lädt das Welcome Center Rhein-Neckar, welches regionale Unternehmen bei der Rekrutierung und Integration internationaler Fachkräfte unterstützt, gemeinsam mit der Handwerkskammer Region Stuttgart und dem Nepal Secretariat of Skills und Training am Freitag, 28. März 2025, von 11 bis 12 Uhr, zur Online-Veranstaltung „Recruiting – internationale Mitarbeitende und Auszubildende gewinnen“ ein.Im Fokus des spannenden Informations-Workshops steht die Rekrutierung aus Drittstatten am Beispiel von Indien und Nepal, wie etwa dem Projekt „Fachkräfte und Auszubildende aus Indien fürs Handwerk“. Teilnehmende erhalten praxisnahe Einblicke in geförderte Projekte sowie in die Unterstützungsangebote der Welcome Center und hören Erfahrungsberichte aus der Praxis.Die Teilnahme ist für Handwerksbetriebe kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich auf welcome.region-stuttgart.de unter Veranstaltungen / Internationale Mitarbeitende gewinnen – aus Indien und Nepal.Unterstützung in Personalfragen bietet bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald die Personalberaterin Katja Mayer, Telefon 0621 18002-150, E-Mail: katja.mayer@hwk-mannheim.de