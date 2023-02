Wenn Begeisterung und Leidenschaft überspringen

Handwerkskammer sucht neue Ausbildungsbotschafter – Basisschulung bereitet auf die Schuleinsätze vor

Wie sehr sich Ausbildungsbotschafter bewähren, stellt die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bei vielen Gelegenheiten seit Jahren schon fest. „Es wird einfach leichter, wenn sich Menschen auf Augenhöhe begegnen und keine Berührungsängste haben“, sagt Claudia Orth, Leiterin des Geschäftsbereichs Berufsbildung. Ob in der Schule, bei Messen oder sonstigen Veranstaltungen – wenn Ausbildungsbotschafter von ihren Erfahrungen erzählen, sind junge Leute in der Berufsorientierung ganz Ohr. Sie dürfen dann darauf vertrauen, Informationen ungefiltert zu erhalten, echte „Geschichten“ aus dem Lehrlingsalltag zu hören, Fragen stellen zu können, die niemand komisch findet, und zudem einfach mal zu hören, wie es bei anderen so war. Das macht Mut, den eigenen Weg zu finden. Aus den Erfahrungen, die die Handwerks-Azubis bei der Berufsentscheidung machten, lässt sich nämlich viel lernen.



So sucht die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald auch in diesem Jahr wieder nach Lehrlingen aus unterschiedlichen Handwerksberufen, die sich als Ausbildungsbotschafter engagieren möchten. Ihre Aufgabe: Schülerinnen und Schüler auf Augenhöhe informieren und für die duale Berufsausbildung begeistern. „Natürlich ist den meisten schon klar, wie wichtig die Berufsentscheidung ist. Aber Nachdenken allein bringt die wenigsten zu einem zufriedenstellenden Ergebnis“, sagt Ben-Jona Derlin, der bei der Handwerkskammer Ansprechpartner für die Ausbildungsbotschafter ist. „Da hilft es ungemein, wenn jemand aus seiner Ausbildung berichtet und erzählt, warum er sich fürs Handwerk entschied.“ Genau das sollen die Botschafter tun: einfach erzählen – von ihren Erfahrungen, ihrer Leidenschaft, ihren Gründen bei der Berufswahl, davon, was sie antreibt und begeistert.



Eigentlich ganz leicht und trotzdem auch herausfordernd. „Nicht jeder sieht sich gleich berufen, vor einer Klasse zu sprechen“, sagt Ben-Jona Derlin. Doch das muss schon sein: Die Voraussetzung, vor einer Gruppe von Teens den eigenen Beruf authentisch und spannend zu präsentieren, sollte mitgebracht werden. Allein lässt die Handwerkskammer dabei niemanden. Es gibt Begleitung und unter anderem eine Basisschulung, bei der die Azubis auf ihre künftige Aufgabe vorbereitet werden. „Am Anfang ist es deshalb am wichtigsten, einfach Lust darauf zu haben, mit der Handwerkskammer Schulen zu besuchen und Werbung für den eigenen Beruf zu machen“, sagt Ben-Jona Derlin. Alles andere kommt dann nach und nach.



Während der Einsätze werden die Botschafter übrigens von der Arbeit freigestellt. Die nächste Basisschulung, bei der neue Ausbildungsbotschafter optimal auf ihren Schuleinsatz vorbereitet werden, findet am Mittwoch, 15. März, von 15 bis 17 Uhr im Besprechungsraum Foyer in der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, B1, 1-2, in Mannheim statt. Handwerks-Azubis, die Lust haben, sich als Ausbildungsbotschafter zu engagieren, können sich für die Schulung anmelden bei Ben-Jona Derlin, Telefon 0621 18002-145 oder E-Mail: ben-jona.derlin@hwk-mannheim.de. Auch Ausbilder, die sich einen ihrer Lehrlinge gut in der Rolle vorstellen können, sind aufgerufen, sich mit der Handwerkskammer in Verbindung zu setzen. Anmeldeschluss für die Basisschulung ist der 7. März 2023.