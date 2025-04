Weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung: Lehrvertrag online spart Zeit und Geld

Mit dem „Lehrvertrag online“ bietet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ab sofort einen praktischen Assistenten für den digitalen Eintrag in die Lehrlingsrolle an. Insbesondere bei Nutzung über das Kundenportal profitieren Ausbildungsbetriebe von Vorteilen: Durch das Einloggen im Portal steht der Lehrvertrag online mit allen in der Handwerksrolle verfügbaren Betriebsdaten vorausgefüllt zur Verfügung, sodass er nur noch mit den persönlichen und ausbildungsrelevanten Angaben zum Auszubildenden ergänzt werden muss.



„Der Lehrvertrag online ist ein weiterer, wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung“, sagt Claudia Orth, Leiterin des Geschäftsbereichs Berufliche Bildung der Handwerkskammer in Mannheim. Neben der schnellen und sauberen Möglichkeit des Ausfüllens am eigenen PC oder über ein mobiles Gerät, bietet der Lehrvertrag online auch eine Zeit- und Geldersparnis. Das Versenden von Verträgen auf dem Postweg ist damit hinfällig. Ein Vertrag kann über wenige Klicks direkt bei der Kammer eingereicht und in die Lehrlingsrolle eingetragen werden.



Den Handwerksbetrieben steht mit dem Lehrvertrag online ein rechtssicherer Vertrag zur Verfügung, der von allen Gewerken verwendet werden kann und der vollumfänglich den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Gleichzeitig wird das Ausfüllen des digitalen Vertrags von einer Plausibilitätsprüfung im Hintergrund begleitet, sodass Fehlerquellen minimiert werden. „Früher mussten Ausdrucke dreifach unterzeichnet und per Post versendet werden, was Papier und Porto kostete“, so Claudia Orth. Auf dem digitalen Weg geht vieles schneller, kostengünstiger und umweltschonender. Handwerksbetriebe erhalten nach Eingang des Lehrvertrags online bei der Handwerkskammer eine Bestätigung über die Eintragung in die Lehrlingsrolle. Rückmeldung erfolgt auch, wenn etwas fehlerhaft ist, wobei der Betrieb die Korrekturen nun selbst vornehmen kann. „Bei Bearbeitung über das Kundenportal sind die Unterlagen von den Ausbildungsbetrieben einsehbar und können selbst verwaltet werden“, sagt die Leiterin des Geschäftsbereichs Berufliche Bildung. Dies ist ganz einfach im Bereich „Lehrvertragsverwaltung“ möglich. Dort besteht die Option, Verträge herunterzuladen, zu bearbeiten, zu löschen oder neue Dokumente hochzuladen.



Einen Mehrwert bietet auch der Urlaubsrechner, der dem Lehrvertrag online hinterlegt ist. Damit lässt sich die Anzahl der Urlaubstage, die einem Azubi pro Kalenderjahr zusteht, schnell und sicher ermitteln. Auch ein Vergütungsrechner sorgt für Klarheit.



Informationen zum Lehrvertrag online bei der Lehrlingsrolle der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, E-Mail: lehrlingsrolle@hwk-mannheim.de.

