Weil’s ansteckend wirkt: Mit dem Spaß an der Ausbildung im Handwerk andere überzeugen

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald sucht wieder neue Ausbildungsbotschafterinnen und Ausbildungsbotschafter, die für ihren Beruf brennen und andere mit ihrer Leidenschaft zum Handwerk anstecken möchten. Gesucht werden Handwerks-Azubis im zweiten oder dritten Lehrjahr beziehungsweise Anerkennungsjahr. „Wichtig ist eine persönliche und fachliche Eignung, vor allem aber Spaß daran, von der eigenen Ausbildung, dem Beruf und dem Weg ins Handwerk zu berichten“, sagt Susanne Bäcker-Valerius von der Handwerkskammer. Betriebe unterstützen mit dem Freistellen von Ausbildungsbotschaftern die Werbung für die Ausbildung im Handwerk und leisten gleichzeitig einen Beitrag dazu, ihren Beruf bei Schülerinnen und Schülern ins Bewusstsein zu rücken. So ist der Einsatz von Ausbildungsbotschaftern auch ein wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung.Auch für die Ausbildungsbotschafter selbst ist das „Amt“ eine lohnenswerte Erfahrung. „Azubis stärken damit ihre persönlichen Kompetenzen“, weiß Susanne Bäcker-Valerius. Für die Einsätze gibt es außerdem eine Urkunde, sodass die Handwerks-Azubis ihr Engagement belegen können.Unterwegs sind die Ausbildungsbotschafter immer zu zweit und haben Einsätze in Schulklassen oder auf Messen. „Es wird auch niemand ins kalte Wasser geworfen“, sagt Susanne Bäcker-Valerius. Vor dem ersten Einsatz gibt es nämlich ein Seminar, das die Azubis auf ihre Rolle vorbereitet. Das nächste findet am 5. Juni 2024 von 9 bis 17 Uhr in der Handwerkskammer in Mannheim statt. Dabei geht es um Themen wie die Rolle als Ausbildungsbotschafter, die Einsatzformen an Schulen, Tools für digitale Präsentationen sowie deren Inhalte und Gestaltung. Die Anmeldefrist zu diesem Seminar läuft noch bis zum 15. Mai 2024.Anmeldung sowie weitere Informationen für Betriebe und Azubis rund um das Thema Ausbildungsbotschafter bei Susanne Bäcker-Valerius, Telefon: 0621 18002-161, E-Mail: susanne.baecker-valerius@hwk-mannheim.de