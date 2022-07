Web-Seminar für Lehrkräfte zur Höheren Berufsbildung

Zusammen mit dem Baden-Württembergischen Handwerkskammertag e.V. bietet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald am 13. Oktober 2022 ein Web-Seminar für Lehrkräfte zum Thema „Höhere Berufsbildung – Weiterbildungsmöglichkeiten im Handwerk“ an.„Nicht nur Wissen über berufliche Inhalte, sondern auch über die Strukturen des Ausbildungssystem und Weiterbildungsmöglichkeiten versetzt Lehrkräfte in die Lage, ihre Schülerinnen und Schüler auf das Berufsleben vorzubereiten und Wege zu ebnen“, so Alexander Dirks, Leiter des Geschäftsbereichs III - Meisterprüfung der Handwerkskammer. Zusammen mit dem Baden-Württembergischen Handwerkskammertag e.V. veranstaltet die Handwerkskammer mehrere Web-Seminare für Lehrkräfte.Am 13. Oktober 2022 wird der Fokus auf die Weiterbildung zum Handwerksmeister gelegt. Welche Voraussetzungen braucht man, um zur Prüfung zugelassen zu werden und wie ist die Meisterprüfung aufgebaut? Das sind nur zwei Fragen, die im Seminar beantwortet werden. Darüber hinaus wird die Bedeutung des Handwerksmeisters für das Berufsbildungssystem im Handwerk erläutert und ein grober Überblick über weitere Fortbildungsmöglichkeiten im Handwerk gegeben.Interessierte Lehrkräfte können sich auf der Seite der Handwerkskammer www.hwk-mannheim.de für das Web-Seminar anmelden: www.hwk-mannheim.de/webseminar . Nach erfolgter Anmeldung erhalten die Teilnehmer vor dem Veranstaltungstermin eine E-Mail mit dem Zugang zur Videokonferenz. Weitere Infos erteilt auch Alexander Dirks, Handwerkskammer Mannheim, Telefon 0621 18002-140 oder per E-Mail: dirks@hwk-mannheim.de