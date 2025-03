Web-Seminar für Handwerksbetriebe: Wie funktioniert ein effektives Online-Marketing?

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet gemeinsam mit weiteren Handwerkskammern im Rahmen von „Online Marketing Handwerk“ (OMH) am Dienstag, 11. März 2025, eine Online-Konferenz rund um aktuelle Trends in den Bereichen Kunden- und Personalmarketing an.„Eine starke und überzeugende Präsenz im Internet und in den sozialen Medien ist gerade für kleine und mittlere Unternehmen wichtig, um mit den eigenen Produkten und Dienstleistungen sichtbar zu sein und um von potenziellen Fachkräften wahrgenommen zu werden“, sagt Christiane Zieher, Betriebsberaterin der Handwerkskammer in Mannheim. Wie sich diese Präsenz erreichen lässt, zeigen die Handwerkskammern am 11. März 2025 in der kostenlosen Online-Konferenz "OMH - Online Marketing Handwerk".Inhaltlich dreht sich alles um aktuelle Werkzeuge und Trends im Online-Marketing. "Wir wollen Betrieben anhand von Praxisbeispielen und Tipps den Weg zu einer eigenen erfolgreichen Marketingstrategie ebnen,“ sagt Christiane Zieher. In zwei Räumen und mit insgesamt 14 Vorträgen zeigen die Handwerkskammern, wie man mit Online-Marketing Personal und Kunden gewinnen kann. In einem Pausen-Talk haben die Teilnehmenden außerdem die Möglichkeit, mit Influencern aus dem Handwerk in Kontakt zu kommen. Auch Praxisbeispiele kommen während der Online-Konferenz nicht zu kurz.Die Anmeldung erfolgt online unter: www.omh-konferenz.de . Unterstützung erhalten Handwerksbetriebe auch vom Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Kontakt: Christiane Zieher, Telefon 0621 18002-155, E-Mail: christiane.zieher@hwk-mannheim.de